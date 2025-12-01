Подробно търсене

Премиерът на Великобритания защити финансовия министър Рейчъл Рийвс и каза, че тя не е подвела обществото

Марин Милков
Премиерът на Великобритания защити финансовия министър Рейчъл Рийвс и каза, че тя не е подвела обществото
Премиерът на Великобритания защити финансовия министър Рейчъл Рийвс и каза, че тя не е подвела обществото
Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър (вляво) и финансовият минситър Рейчъл Рийвс. Снимка: Justin Tallis/Pool via AP
Лондон,  
01.12.2025 16:29
 (БТА)

Финансовият министър на Великобритания Рейчъл Рийвс не е подвела обществеността преди представянето на бюджета. Това заяви премиерът на страната Киър Стармър, допълвайки, че в определен момент самият той е смятал, че може да се наложи да бъдат нарушени предизборните обещания на Лейбъристката партия, като се наложи да бъдат повишени някои данъци, предаде Ройтерс.

На 26 ноември Рийвс представи бюджет, който включва увеличение на данъците с 26 милиарда лири (34 милиарда долара), но без да нарушава основните ангажименти в предизборните обещания на Лейбъристката партия, като например да не се повишава подоходният данък. Рийвс бе обвинена, че е подвела обществеността, като е преувеличила слабостта на публичните финанси.

Обвиненията последваха писмо, публикувано от Службата за бюджетна отговорност (OBR), според което правителството предварително е било информирано за по-високи от очакваните прогнози за данъчни приходи. Водещата тема преди обявяването на бюджета бе необходимостта от значителни данъчни увеличения, но Рийвс защити позицията си, като заяви, че е искала да изгради по-голям фискален буфер.

Описвайки процеса на изготвяне на бюджета, включително понижаването на прогнозите на Службата за бюджетна отговорност за производителността, Стармър заяви, че е било неизбежно да се стигне до увеличение на данъците.

„Нямаше никакво подвеждане“, подчерта премиерът. „Имаше момент, в който смятахме, че ще трябва да нарушим предизборните обещания, за да постигнем целите си, но по-късно обаче стана ясно, че това не е нужно“, добави Страмър по отношение на възможността за повишаване на подоходния данък.

Премиерът също така подчерта подкрепата си за Службата за бюджетна отговорност, като я определи като жизненоважна за икономическата стабилност. Въпреки това той изрази недоумение относно момента, когато органът реши да понижи прогнозите за производителността, и определи ранното публикуване на тези данни около (обявяването на) бюджета като „сериозна грешка“. „От моя гледна точка Службата за бюджетна отговорност е ключова за стабилността“, допълни той.

/ИЦ/

Свързани новини

01.12.2025 15:57

Промишленото производство във Великобритания расте през ноември за първи път от година, отчита проучване

Промишленото производство във Великобритания се върна в зоната на растежа през миналия месец за първи път от година. Това показват най-новите данни от проучване на „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global), цитирани от ДПА. Според проучването индексът на
01.12.2025 04:11

Стармър ще представи своята икономическа визия за остатъка от парламентарния мандат на лейбъристкото правителство

Британският премиер Киър Стармър ще представи днес своята икономическа визия за остатъка от парламентарния мандат на лейбъристкото правителство, предаде Ройтерс, като се позова на канцеларията му. Той ще представи „по-широката мисия“ на
26.11.2025 19:41

Основни мерки в бюджета, предложен от британския министър на финансите Рейчъл Рийвс

Британският министър на финансите Рейчъл Рийвс представи днес пред парламента проектобюджета за 2026 г., който предвижда увеличаване на редица данъци, за да осигури повече възможности да бъдат изпълнени рамките за теглене на заеми. Рийвс произнесе
26.11.2025 16:39

Британската икономика ще расте по-бавно през идните четири години, а данъците ще се повишат, сочат бюджетни разчети, публикувани предварително погрешка

Икономиката на Великобритания ще расте по-бавно от очакваното през идните четири години, според прогноза, която беше публикувана преждевременно в резултат на грешка, предаде ДПА. Службата за бюджетна отговорност (OBR) прогнозира, че брутният
21.10.2025 15:33

Държавният дълг на Великобритания расте през септември до най-високото си равнище от пет години

Държавният дълг на Великобритания се е увеличил през септември до най-високото си равнище от пет години, показват официални данни, публикувани днес. Това засилва натиска върху финансовия министър Рейчъл Рийвс по отношение на състоянието на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:59 на 01.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация