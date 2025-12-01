Премиерът на Великобритания защити финансовия министър Рейчъл Рийвс и каза, че тя не е подвела обществото

Финансовият министър на Великобритания Рейчъл Рийвс не е подвела обществеността преди представянето на бюджета. Това заяви премиерът на страната Киър Стармър, допълвайки, че в определен момент самият той е смятал, че може да се наложи да бъдат нарушени предизборните обещания на Лейбъристката партия, като се наложи да бъдат повишени някои данъци, предаде Ройтерс.

На 26 ноември Рийвс представи бюджет, който включва увеличение на данъците с 26 милиарда лири (34 милиарда долара), но без да нарушава основните ангажименти в предизборните обещания на Лейбъристката партия, като например да не се повишава подоходният данък. Рийвс бе обвинена, че е подвела обществеността, като е преувеличила слабостта на публичните финанси.

Обвиненията последваха писмо, публикувано от Службата за бюджетна отговорност (OBR), според което правителството предварително е било информирано за по-високи от очакваните прогнози за данъчни приходи. Водещата тема преди обявяването на бюджета бе необходимостта от значителни данъчни увеличения, но Рийвс защити позицията си, като заяви, че е искала да изгради по-голям фискален буфер.

Описвайки процеса на изготвяне на бюджета, включително понижаването на прогнозите на Службата за бюджетна отговорност за производителността, Стармър заяви, че е било неизбежно да се стигне до увеличение на данъците.

„Нямаше никакво подвеждане“, подчерта премиерът. „Имаше момент, в който смятахме, че ще трябва да нарушим предизборните обещания, за да постигнем целите си, но по-късно обаче стана ясно, че това не е нужно“, добави Страмър по отношение на възможността за повишаване на подоходния данък.

Премиерът също така подчерта подкрепата си за Службата за бюджетна отговорност, като я определи като жизненоважна за икономическата стабилност. Въпреки това той изрази недоумение относно момента, когато органът реши да понижи прогнозите за производителността, и определи ранното публикуване на тези данни около (обявяването на) бюджета като „сериозна грешка“. „От моя гледна точка Службата за бюджетна отговорност е ключова за стабилността“, допълни той.