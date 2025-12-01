Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола: „Манталитетът на отбора не може да се определя по една победа“

Мениджърът на английския Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, заяви, че победата срещу Лийдс Юнайтед във Висшата лига не е достатъчна, за да бъде окачествен манталитетът на отбора.

„Гражданите“ извоюваха драматична победа с 3:2 с късен гол на Фил Фоудън в 91-вата минута, след като водиха с 2:0 на полувремето.

По време на пресконференция преди 14-ия кръг във Премиършип Гуардиола беше попитан дали манталитетът на тима му се е променил, на което отговори: „Защото спечелихме ли? Всичко зависи от това дали Фил ще вкара топката в мрежата. Манталитетът на отбора не може да се определя по една победа. Не вярвам в тези неща."

Манчестър Сити гостува на Фулъм в първенството утре вечер и при победа ще бъде на само две точки зад лидера в класирането Арсенал, който е с 30.

„Марко (Силва) е там от много години и винаги срещу тях е било трудно. Мачът ще бъде труден. Организацията им е страхотна и всяка година стават по-добри в играта без топка. Тежък, тежък опонент, гледах мачовете им срещу Челси, Арсенал и Съндърланд, и винаги е трудно за опонента да ги пробие. Винаги е било трудно на този красив лондонски стадион“, каза испанският специалист.

Гуардиола потвърди, че Родри продължава да отсъства заради контузия и няма да бъде включен в състава на „небесносините“ за пътуването до столицата и не знае дали носителят на "Златната топка" от 2024 година ще е наличен за съботния двубой срещу Съндърланд. Вратарят на Сити Джанлуиджи Донарума пък получи четвъртия си жълт картон от началото на сезона и е застрашен от наказание за един мач.

„Имам много притеснения. Но нещата са такива“, каза Гуардиола по адрес на опасността пред италианския страж.