Мъж на 22 години в луковитското село Дерманци е нанесъл побой на 18-годишна жена, с която живее на семейни начала

Мъж на 22 години в луковитското село Дерманци е нанесъл побой на 18-годишно момиче, с което живее на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч.

В събота вечерта в Районното управление в Луковит е постъпил сигнал от младата жена, който гласял, че приятелят ѝ, след употреба на алкохол, ѝ е нанесъл побой. На пострадалата е оказана помощ по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН). Работата по случая продължава.

За БТА говорителят на ОДМВР – Ловеч Габриела Тодорова каза, че от началото на годината досега в полицията са получени 150 сигнала за домашно насилие. Издадени са 139 заповеди по ЗЗДН, а 98 от тях са за незабавна защита, а 41 – за постоянна.