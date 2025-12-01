Педри ще бъде титуляр за Барселона срещу Атлетико Мадрид, съобщи треньорът Ханзи Флик

Испанският национал Педри, който се възстанови, трябва да бъде титуляр за Барселона в дербито срещу Атлетико Мадрид утре. Това обяви треньорът на каталунците Ханзи Флик.

Халфът липсваше много на отбора през ноември заради мускулна контузия, като той игра 45 минути при победата над Алавес (2:1) в събота. Във вторник трябва да е титуляр срещу Атлекико в ранния мач от 19-ия кръг на Ла Лига, редом до нидерландеца Френки де Йонг.

"През този сезон имахме много контузии. Не трябва да търсим извинения, но имаме нужда от повече игрови минути от титулярите. Миналия сезон бяхме с Педри, Де Йонг, защитниците бяха същите. Ние имахме това постоянство, което ни липсва сега", коментира Флик на пресконференцията си.

"Първи сме в първенството, но не сме на най-доброто си ниво. Трябва да се завърнем към него и това може да стане с победа в голям мач, като този утре. Атлетико е един от най-добрите отбори в Европа, но и ние имаме качества и трябва да го докажем", добави германският треньор.

Запитан за отсъствието на уругвайския защитник Роналд Араухо на тренировката, той потвърди, че играчът няма да играе във вторник заради "лични причини".

"Трябва да по-голям контрол върху играта. Ние имаме голямо качество и потенциал, но трябва да ги покажем. Както казах и след мача с Алавес, правим твърде много грешки. По принцип имаме капацитет да контролираме играта, но това ни липсваше в последните мачове", каза бившият треньор на Байерн Мюнхен.