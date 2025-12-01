Пилотът на Мерцедес Кими Антонели е получил смъртни заплахи след Гран при на Катар във Формула 1

Тийнейджърът от отбора на Мерцедес Кими Антонели е получил смъртни заплахи, след като от Ред Бул предположиха, че умишлено се е отдръпнал от пътя на Ландо Норис в последните етапи на състезанието за Гран при на Катар във Формула 1. Норис зае четвърто място и спечели още две точки след грешката на Антонели, което означава, че ще му бъде достатъчно да завърши трети, а не втори, във финалния старт за сезона в Абу Даби, за да победи Макс Ферстапен от Ред Бул в битката за титлата.

Състезателният инженер на Ферстапен Джанпиеро Ламбиазе каза по радиото към нидерландския пилот, който спечели в Катар: „Изглеждаше сякаш той (Антонели) просто спря и пропусна Норис.“

Съветникът по моторните спортове в Ред Бул Хелмут Марко също беше критичен към 19-годишния новобранец, твърдейки, че е пуснал Норис напред.

Антонели, който замени Люис Хамилтън в Мерцедес, промени на черна профилната си снимка в социалната платформа Инстаграм след порой от онлайн атаки.

Агенция ДПА пише, че от Мерцедес са идентифицирали „повече от 1100 сериозни или подозрителни“ коментари - „няколко от които са били смъртни заплахи“ - в профилите на Антонели. Допълнителни 330 подобни коментари са докладвани чрез каналите на Мерцедес в социалните мрежи.

Впоследствие от отбора на Ред Бул бяха принудени да се извинят. „Коментарите, направени преди края и веднага след Гран при на Катар, предполагащи, че пилотът на Мерцедес Кими Антонели умишлено е позволил на Ландо Норис да го изпревари, са очевидно неверни. Запис показва как Антонели за момент губи контрол над колата си, като по този начин позволява на Норис да го изпревари. Искрено съжаляваме, че това е довело до онлайн злоупотреби към Кими.“

Тимът на Макларън използва двигатели на Мерцедес, но в неделя вечер шефът на отбора на Мерцедес Тото Волф каза: „Това са пълни глупости, които ме изумяват. Борим се за второто място в шампионата при конструкторите, което е важно за нас. Кими е конкурент за потенциално трето място в състезанието. Колко безмозъчен можеш да си, за да кажеш нещо подобно? Ядосан съм от грешката в края. Ядосан съм и от други грешки, а после, когато чуя подобни глупости, това ме тревожи.“