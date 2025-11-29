Перфектният уикенд на Оскар Пиастри в Катар продължава с победа в квалификацията

Оскар Пиастри продължи перфектния си уикенд в Лусаил с първо място в квалификацията преди Гран при на Катар от Формула 1. Австралиецът спечели спринта по-рано през деня и с това се доближи на 22 точки от съотборника си Ландо Норис, който ще стартира редом до него в неделя.

Норис водеше в голяма част от последната квалификация, но Пиастри го изпревари с края и спечели първото място с 1:19.387 минути на 5.419-километровото трасе. Британецът остана втори с 0.108 секунди пасив, а шампионът Макс Ферстапен бе трети за Ред Бул с 0.264 изоставане.

Уикендът е отличен за едни и тежък за други. Шарл Льоклер завърши едва 13-и в спринта и се класира на десето място в квалификациите, но поне достигна до финалната. Люис Хамилтън отпадна още на старта с 18-о време в първата сесия и ще потегли от дъното на решетката.

Резултати от квалификацията за Гран при на Катар: 1. Оскар Пиастри (Австралия) Макларън - 1:19.387 минути 2. Ландо Норис (Великобритания) Макларън - 1:19.495 3. Макс Ферстапен (Нидерландия) Ред Бул - 1:19.651 4. Джордж Ръсел (Великобритания) Мерцедес - 1:19.662 5. Андреа Кими Антонели (Италия) Мерцедес - 1:19.846 6. Исак Хаджар (Франция) Рейсинг Булс - 1:20.114 7. Карлос Сайнс (Испания) Уилямс - 1:20.287 8. Фернандо Алонсо (Испания) Астън Мартин - 1:20.418 9. Пиер Гасли (Франция) Алпин - 1:20.477 10. Шарл Льоклер (Монако) Ферари - 1:20.561 11. Нико Хьолкенберг (Германия) Заубер 12. Лиам Лоусън (Нова Зеландия) Рейсинг Булс 13. Оливър Берман (Великобритания) Хаас 14. Габриел Бортолето (Бразилия) Заубер 15. Александър Албон (Тайланд) Уилямс 16. Юки Цунода (Япония) Ред Бул Рейсинг 17. Естебан Окон (Франция) Хаас 18. Люис Хамилтън (Великобритания) Ферари 19. Ланс Строл (Канада) Астън Мартин 20. Франко Колапинто (Аржентина) Алпин