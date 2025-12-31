Подробно търсене

Германският канцлер Фридрих Мерц направи първото си новогодишно обръщение

Божидар Захариев
Германският канцлер Фридрих Мерц направи първото си новогодишно обръщение
Германският канцлер Фридрих Мерц направи първото си новогодишно обръщение
Германският канцлер Фридрих Мерц - снимка: Kay Nietfeld/DPA чрез AP
Берлин,  
31.12.2025 02:01
 (БТА)

В първото си новогодишно обръщение германският канцлер Фридрих Мерц призова за увереност въпреки глобалните кризи и защити ключовите си икономически реформи, предаде ДПА.

"В нашите ръце е да преодолеем всяко едно от тези предизвикателства с наши собствени усилия", заяви Мерц.

"Не сме жертви на външни обстоятелства. Не сме пешки за големите сили", изтъкна германският лидер.

Споменавайки войната в Украйна, заплахите от Русия и обтегнатите отношения със Съединените щати, Мерц каза, че осъзнава, че много хора са загрижени за мира в един несигурен свят.

"Казвам ви: грижим се за нашата сигурност. Живеем в сигурна страна", категоричен бе канцлерът.

Мерц също така защити пенсионните реформи, предприети от управляващата коалиция. Пакет с пенсионни реформи бе приет от германските депутати в началото на този месец, припомня ДПА.

Германският лидер каза още, че за страната му и за Европа следващата година може да е завръщане към десетилетията на мир, свобода и благоденствие.

"За да постигнем това, трябва да вярваме на себе си, на смелостта си, на устрема си. Да не слушаме сеещите страх и лошите пророци", призова Фридрих Мерц.

/БЗ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:20 на 31.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация