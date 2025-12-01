Подробно търсене

Премиерът Желязков: Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни пред милиони зрители по света

Спец. кор. на БТА Георги Крумов
Премиерът Желязков: Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни пред милиони зрители по света
Премиерът Желязков: Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни пред милиони зрители по света
БТА, Рим (1 декември 2025) В зала „Петраси“ на „Аудиториум Парк на музиката Енио Мориконе“ се провежда официална церемония по представяне на 109-ото издание на колоездачната обиколка на Италия „Джиро д'Италия“ (Giro d'Italia). България е избрана за домакин на откриването (Grande Partenza) на „Giro d’Italia 2026“, както и на първите три етапа на едно от най-значимите световни спортни събития, които ще се проведат през май 2026 година. На снимката (от ляво надясно): министърът на младежта и спорта Иван Пешев, министъра на туризма Мирослав Боршош, президентът на RCS Media Group -Урбано Кайро и премиерът на Република България - Росен Желязков. Снимка: Владимир Шоков/БТА (КН)
Рим,  
01.12.2025 16:30
 (БТА)

„Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни пред милиони зрители по цял свят. Домакинството на големия старт на състезанието и първите три етапа от него у нас ще позиционират България за цяла седмица на световната спортна и туристическа сцена“. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на срещата си в Рим с президента на RCS Media Group Урбано Кайро и изпълнителния директор на RCS Sport Паоло Белино, посветена на подготовката за старта на колоездачната Обиколка - Giro d’Italia 2026 в България, съобщиха от правителствената пресслужба. Премиерът беше посрещнат и от италианския министър на спорта Андреа Абоди.

„Състезанието  ще бъде витрина за красотата и постиженията на страната ни като домакин на церемонията по откриването и първите три етапа на новото издание през 2026 г“, допълни министър-председателят.

По време на разговора бяха обсъдени организационни въпроси, включително логистика, инфраструктура, медийно отразяване и координация между българските институции и организатора на състезанието. Премиерът Желязков потвърди пълната ангажираност на правителството за успешната подготовка и провеждане на събитието през 2026 г.

„Giro d’Italia 2026 ще вдъхнови младите хора по света да се занимават активно със спорт и ще популяризира колоезденето като начин на живот,“ отбеляза  министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

„Домакинството на първите етапи на Giro d’Italia ще постави България на картата на световния  туризъм и ще презентира българската природа и история пред милиони нови посетители от цял свят,“ отбеляза министърът на туризма Мирослав Боршош.

Giro d’Italia е едно от най-престижните и най-гледани колоездачни състезания в света, с над 100-годишна история. Състезанието се излъчване от телевизионни канали в около 200 държави, което гарантира значителна международна видимост за България и изключителни икономически ползи за страната ни.

/ГК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:00 на 01.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация