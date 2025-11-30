Световните шампионки по естетическа групова гимнастика: "Ще си изживеем емоцията и след това може би всяка ще поеме по своя път"

Двукратните световни шампионки по естетическа групова гимнастика изиграха последното си съчетание на Световния шампионат в Самоков и донесоха втора титла в кариерата си и изобщо в историята на този спорт у нас.

След края на състезанието Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева заявиха за БТА, че сега всяка от тях ще поеме по свои път.

"В момента сме емоционални, ще си изживеем емоцията и след това, може би, всяка ще поеме по своя път", каза Катрин Тасева, а Християна Ковачева добави, "но пак ще сме заедно".

Момичетата бяха изключително щастливи след втората титла в тяхната кариера.

"Усещането е много хубаво. Разбира се, много ни държат тези емоции, които изпитахме днес и вчера. Виждаме, че много хора са щастливи, плачат с нас и много ни подкрепят, за което много им благодарим", бяха първите думи на Яна Стайкова.

"Изключително много усилия, много труд, много лишения стоят зад тази титла, но стига да има желание, всичко е възможно и постижимо", каза Сияна Табакова.

Те благодариха на всички, които са ги подкрепяли през годините.

"Това нямаше да бъде факт, ако не бяха всички хора в залата и извън нея - федерация, треньори, родители, всички, които бяха до нас по време на целия процес. Много сме благодарни, защото наистина това нямаше да се случи, ако не бяха те", заяви Мария Мехлемова.

"И двете титли са ни еднакво ценни, може би тук е малко по-осъзнато, тъй като и ние сме по-големи вече и просто сме много щастливи и много емоционални", отговори Карина Нейкова на въпроса дали тази или златото в Грац 2022 е по-ценно за тях.

"Може би този спомен ще ни остане завинаги в сърцето, защото тук беше тази прекрасна публика, беше много емоционално. Толкова време сме заедно, но сега сме доста по-осъзнати и някакси усещането е по-различно, по-хубаво, по-истинско, по-пълно", завърши Християна Ковачева.