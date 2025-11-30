Лидерът на опозиционния Алианс за обединение на румънците Джордже Симион се насочва към нов мандат начело на партията

site.btaЛидерът на опозиционния Алианс за обединение на румънците Джордже Симион се насочва към нов мандат начело на партията
Конгрес на опозиционния националистически Алианс за обединение на румънците (АУР) се провежда днес в централния румънски град Алба Юлия, а настоящият председател на партията Джордже Симион е единствен кандидат за лидерския пост и се очаква да бъде преизбран за още един мандат, съобщава новинарският сайт Хотнюз.
"АУР провежда редовния си конгрес - веднъж на четири години, в който, ако имам доверието на колегите, ще бъда преизбран за председател на АУР, и в който с вота на над 46 000 членове ще определим и останалите ръководни длъжности в АУР", заяви снощи лидерът на най-голямата опозиционна сила и втората по големина парламентарна партия.
39-годишният Симион, който е настоящ депутат и бивш кандидат за президент, който стигна до балотаж на изборите през май, изрази съжаление, че конгресът ще се проведе в зала само с хиляда места и няма да може да побере всички членове на АУР, но добави, че "улиците са достатъчно големи, за да поберат всички вас на националния празник".
Румъния отбелязва на 1 декември националния си празник - деня на обединението на Трансилвания и Румъния, което е обявено през 1918 г. именно в град Алба Юлия.
На 30 септември ръководството на АУР реши да свика конгреса на партията в Алба Юлия, защото това е "мястото, откъдето тръгна пътят на АУР и където символично всеки път се пише историята на единството на румънците", посочва телевизия Диджи 24, цитирайки съобщение на формацията.
Партия "АУР" е създадена през 2019 г. на 1 декември, националния празник на Румъния, в Алба Юлия по инициатива на политическото движение "Велика Румъния в Европа", изградено след кампанията на Джордже Симион за европейските избори, напомня Аджерпрес. Тогава той не успява да получи място в Европейския парламент, а от 2020 г. е депутат в парламента на Румъния.
