Подробно търсене

Белослава Кръстева завърши на първо място при жените на Европейското първенство по ускорен шахмат

Димитър Вельов
Белослава Кръстева завърши на първо място при жените на Европейското първенство по ускорен шахмат
Белослава Кръстева завърши на първо място при жените на Европейското първенство по ускорен шахмат
Белослава Кръстева Цветомир Петров/БТА, архив
Прищина, Косово,  
01.12.2025 12:13
 (БТА)

Българката Белослава Кръстева завърши на първо място при жените на Европейското първенство по ускорен шахмат в Косово с награден фонд 40 хиляди евро.

Кръстева събра 7,0 точки след 11 изиграни партии по швейцарската система с 15-минутна контрола и добавяне от 10 секунди на изигран ход, като се нареди на 61-о място в откритата надпревара.

Шампион стана гросмайстор Паулиус Пултиневичиус (Литва) с 10,0 точки, пред Леван Панцулая (Грузия) и Даниел Дарда (Белгия) с по 9,0 точки. Най-добре от българите при мъжете се представи гросмайстор Кирил Георгиев, който завърши на 30-о място със 7,5 точки.

Георгиев се класира втори във възрастовата група над 50 години, в която победител стана Василий Иванчук (Украйна) с 8,5 точки.

В турнира по ускорен шахмат се включиха 374 играчи.

Кирил Георгиев беше най-добър в своята възрастова група на Европейското първенство по блиц с награден фонд 25 хиляди евро, също в Косово, в което се нареди на 29-о място в общото класиране с 9,0 точки от 13 партии с 3-минутна контрола и 2 добавени секунди на изигран ход, като изпревари Иванчук по допълнителни показатели.

Гросмайстор Джордън Ван Фореест (Нидерландия) стана континентален шампион на блиц с 11,0 точки, пред Едуардо Бонели (Испания) с 10,5 и Войтех Плат (Чехия) също с 10,5.

Белослава Кръстева се нареди на четвърто място при жените със 7,5 точки (93-а в общото класиране), а номер 1 при дамите стана Йохана Паасикангас (Финландия) с 8,0 точки.

370 шахматисти се включиха в турнира по блиц.



 

 

 

/ДВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:40 на 01.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация