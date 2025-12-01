Три книги на поетесата и литературен критик Лалка Павлова ще имат премиера днес в столицата. Тритомникът ще бъде представен в галерия книжарница „София-прес“ от 17.30 ч., съобщават от Съюза на българските писатели (СБП).

Те посочват, че книгите, които авторката ще представи, са литературната критика „Пилигрими на словото...“, литературната критика „Гласовете на времето“ и монографията „Съдът на историята. „Случаят Джем от Вера Мутафчиева“.

За творческия натюрел на Лалка Павлова и за фокуса на нейните литературни изследвания ще говори председателят на СБП Боян Ангелов, отбелязват от СБП.

/ЕМС/