Снимка: Съюз на българските писатели
01.12.2025 12:16
Три книги на поетесата и литературен критик Лалка Павлова ще имат премиера днес в столицата. Тритомникът ще бъде представен в галерия книжарница „София-прес“ от 17.30 ч., съобщават от Съюза на българските писатели (СБП).

Те посочват, че книгите, които авторката ще представи, са литературната критика „Пилигрими на словото...“, литературната критика „Гласовете на времето“ и монографията „Съдът на историята. „Случаят Джем от Вера Мутафчиева“.

За творческия натюрел на Лалка Павлова и за фокуса на нейните литературни изследвания ще говори председателят на СБП Боян Ангелов, отбелязват от СБП.

