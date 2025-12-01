Подробно търсене

Тръмп свиква Съвета за национална сигурност на фона на кризата в отношенията с Венецуела

Атанаси Петров
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
01.12.2025 22:32
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще свика днес заседание на Съвета за сигурност на фона на задълбочаващата се криза в отношенията с Венецуела, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес.

През последните месеци САЩ извършиха няколко смъртоносни удара в Карибския басейн срещу лодки, заподозрени в наркотрафик. Вашингтон обвинява венецуелския президент Николас Мадуро, че ръководи наркокартел, докато Каракас категорично отхвърля обвиненията и твърди, че целта на САЩ е да свалят Мадуро и да овладеят контрола над венецуелския петрол.

Белия дом заяви също, че министърът на отбраната Пийт Хегсет е упълномощил адмирал Франк Брадли да проведе операциите, при които през септември бяха убити 11 души на венецуелски кораб, за който се предполага, че е превозвал наркотици.

Левит уточни, че адмиралът е одобрил и втори удар по плавателния съд и е имал пълното право да го направи.

/ДИ/

Към 00:01 на 02.12.2025

