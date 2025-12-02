Подробно търсене

Папа Лъв Четиринадесети призова САЩ да не се опитват да свалят президента на Венецуела Николас Мадуро с военна сила

Симеон Томов
Папа Лъв Четиринадесети говори днес с журналисти по време на полета обратно към Ватикана след посещенията си в Турция и Ливан. Снимка: АП/ Alessandro Di Meo
Ватикана ,  
02.12.2025 20:47
 (БТА)

Папа Лъв Четиринадесети призова правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп да не се опитва да свали от власт венецуелския президент Николас Мадуро с военна сила, предаде Ройтерс. 

На въпрос по време на разговор с журналисти на борда на самолета напът за Ватикана за това какво мисли за заплахите от страна на Тръмп да свали Мадуро със сила, предстоятелят на Римокатолическата църква отговори, че е "по-добре да се търсят начини за диалог или може би натиск, включително икономически". 

Администрацията на Тръмп обмисля варианти за борба с това, което Вашингтон представя като ролята на Мадуро в трафика на наркотици, които убиват американци. Президентът социалист на Венецуела отрича да има каквато и да е било връзка с подобна незаконна дейност. 

Папа Лъв Четиринадесети, който разговаря с журналистите на борда на самолета след посещенията си в Турция и Ливан - първата му визита в чужбина, подчерта, че Вашингтон трябва да търси други начини за постигане на промяна, "ако това е, което искат да направят САЩ". 

Миналият месец агенция Ройтерс съобщи, че сред вариантите, които САЩ обмислят, е и опит за преврат срещу Мадуро, и че американската армия е готова за нова фаза от продължаващата вече няколко месеца операция за борба с наркотрафика, която включва засилено американско военно присъствие в Карибско море и удари по плавателни съдове, за които се предполага, че превозват наркотици. 

Папата обърна внимание и на това, че сигналите, идващи от администрацията на Тръмп относно политиката спрямо Венецуела, са неясни. 

"От една страна изглежда, че е имало разговор между двамата президенти", заяви Светият отец, позовавайки се на телефонния разговор между Тръмп и Мадуро. "От друга страна съществува опасност, има вероятност да се предприемат някакви действия, някаква (военна) операция", подчерта папата. "Гласовете, които идват от САЩ, се променят с определена честота", добави той.

/ИТ/

Свързани новини

02.12.2025 19:48

Папата заговори за визити в Африка и Латинска Америкя

 Папа Лъв Четиринадесети заяви, че подготвя пътуване в Африка, предаде Франс прес. "Надявам се да посетя Африка. Това може да бъде следващото ми пътуване. Предстои да се потвърди“, заяви главата на Римокатолическата църква пред журналисти по време
02.12.2025 07:22

Доминиканската република разрешава достъп до летищата си на САЩ за операции срещу наркотиците до април, заяви нейният президент

Споразумението на Доминиканската република със САЩ, което позволява на американски военннослужещи достъп до ограничени части на две летища в карибската държава, ще бъде в сила до април догодина, заяви президентът Луис Абинадер на седмичната си пресконференция, цитиран от Ройтерс.
02.12.2025 04:06

Белият дом заяви, че адмирал е наредил повторна атака срещу лодка с предполагаеми наркотрафиканти, и настоя, че атаката е била законна

Белият дом заяви днес, че адмирал от военноморските сили е действал "в рамките на правомощията си и закона", когато е наредил повторен удар по плавателен съд с предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море по време на военна операция на САЩ през септември, която стана обект на разгорещен дебат и от двете партии в американския Конгрес, предаде Асошиейтед прес.
01.12.2025 22:32

Тръмп свиква Съвета за национална сигурност на фона на кризата в отношенията с Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще свика днес заседание на Съвета за сигурност на фона на задълбочаващата се криза в отношенията с Венецуела, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес.
01.12.2025 07:55

Семейства на венецуелци, загинали при американските удари в Карибско море срещу предполагаеми наркотрафиканти, бяха приети от председателя на венецуелския парламент

Семейства на венецуелци, загинали при американските удари в Карибско море срещу предполагаеми наркотрафиканти, бяха приети от председателя на Националното събрание на Венецуела Хорхе Родригес. Това съобщи самият той тази вечер, като осъди
01.12.2025 00:30

Тръмп потвърди, че е разговарял по телефона с Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разговарял по телефона с венецуелския президент Николас Мадуро, предадоха световните агенции. Тръмп обаче не съобщи какво са обсъждали двамата лидери. "Не искам да коментирам това. Отговорът ми на въпроса
30.11.2025 21:56

САЩ са предложили на президента Николас Мадуро „да замине за Русия“ или за друга държава, каза американски сенатор

Съединените щати са предложили на президента Николас Мадуро „да замине за Русия“ или за друга държава, заяви днес в интервю за Си Ен Ен американският сенатор Маркуейн Мълин. „Между другото ние дадохме на Мадуро възможност да си тръгне“, увери

