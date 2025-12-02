Доминиканската република разрешава достъп до летищата си на САЩ за операции срещу наркотиците до април, заяви нейният президент

Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Американският министър на отбраната Пийт Хегсет (вляво) и доминиканският президент Луис Абинадер дават съвместна пресконференция в президентския дворец в Санто Доминго, Доминиканска република, 26 ноември 2025 г. Снимка: AP/Ricardo Hernadez
Санто Доминго,  
02.12.2025 07:22
 (БТА)

Споразумението на Доминиканската република със САЩ, което позволява на американски военннослужещи достъп до ограничени части на две летища в карибската държава, ще бъде в сила до април догодина, заяви президентът Луис Абинадер на седмичната си пресконференция, цитиран от Ройтерс.

Споразумението, подписано миналата седмица с американския министър на отбраната Пийт Хегсет, идва в момент, в който САЩ засилват военното си присъствие и смъртоносните удари срещу плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море и източната част на Тихия океан, като същевременно усилват натиска си върху правителството на Венецуела.

/БЗ/

