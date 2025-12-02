Доминиканската република разрешава достъп до летищата си на САЩ за операции срещу наркотиците до април, заяви нейният президент

site.btaДоминиканската република разрешава достъп до летищата си на САЩ за операции срещу наркотиците до април, заяви нейният президент
Споразумението на Доминиканската република със САЩ, което позволява на американски военннослужещи достъп до ограничени части на две летища в карибската държава, ще бъде в сила до април догодина, заяви президентът Луис Абинадер на седмичната си пресконференция, цитиран от Ройтерс.
Споразумението, подписано миналата седмица с американския министър на отбраната Пийт Хегсет, идва в момент, в който САЩ засилват военното си присъствие и смъртоносните удари срещу плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море и източната част на Тихия океан, като същевременно усилват натиска си върху правителството на Венецуела.
/БЗ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина