Подробно търсене

Белият дом заяви, че адмирал е наредил повторна атака срещу лодка с предполагаеми наркотрафиканти, и настоя, че атаката е била законна

Алексей Маргоевски
Белият дом заяви, че адмирал е наредил повторна атака срещу лодка с предполагаеми наркотрафиканти, и настоя, че атаката е била законна
Белият дом заяви, че адмирал е наредил повторна атака срещу лодка с предполагаеми наркотрафиканти, и настоя, че атаката е била законна
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит. Снимка: AP/Evan Vucci
Вашингтон,  
02.12.2025 04:06
 (БТА)

Белият дом заяви днес, че адмирал от военноморските сили е действал "в рамките на правомощията си и закона", когато е наредил повторен удар по плавателен съд с предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море по време на военна операция на САЩ през септември, която стана обект на разгорещен дебат и от двете партии в американския Конгрес, предаде Асошиейтед прес.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит представи обосновката за удара от 2 септември, след като в неделя конгресмени от двете партии обявиха подкрепата си за преразглеждане от Конгреса на военните удари на САЩ срещу плавателни съдове, заподозрени в контрабанда на наркотици в Карибско море и източната част на Тихия океан.

Конгресмените се аргументираха с публикувана от в. "Вашингтон пост" статия, според която американският министър на отбраната Пийт Хегсет е издал устна заповед за повторен удар, при който са загинали оцелелите на лодката при инцидента през септември.

В коментарите си пред журналисти Левит не оспори фактите от статията на "Вашингтон пост", че е имало оцелели след първоначалния удар по време на инцидента. Нейното обяснение дойде, след като вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп, попитан за инцидента, заяви: "Не бих искал това – не и повторен удар".

"Министър Хегсет е упълномощил адмирал Брадли да проведе тези удари", каза Левит, имайки предвид вицеадмирал Франк Брадли от военноморските сили на САЩ, който по това време е бил командир на Съвместното командване за специални операции. "Адмирал Брадли е действал в рамките на правомощията си и закона, като е ръководил операцията, за да гарантира, че лодката е унищожена и заплахата за САЩ е елиминирана", допълни Левит.

Конгресмени заявиха, че не знаят дали статията на "Вашингтон пост" от миналата седмица е достоверна, а някои републиканци се отнесоха скептично към нея. Все пак те заявиха, че информациите за нападения над оцелели от първоначалния удар пораждат сериозни правни опасения и заслужават по-нататъшно проучване.

/АМ/

Свързани новини

02.12.2025 02:36

Парламентът на Венецуела отложи сесията си, посветена на разследването на американска атака срещу предполагаеми наркотрафиканти

Венецуелското Национално събрание отложи вчера извънредното си заседание, на което трябваше да бъде обсъдено създаването на комисия, разследваща смъртоносните атаки, разпоредени от американското правителство срещу плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти до бреговете на Венецуела и в източната част на Тихия океан, предаде Ройтерс.
01.12.2025 22:32

Тръмп свиква Съвета за национална сигурност на фона на кризата в отношенията с Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще свика днес заседание на Съвета за сигурност на фона на задълбочаващата се криза в отношенията с Венецуела, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес.
01.12.2025 15:23

ЕФЕ: Мадуро нареди „специален план“ за връщане на венецуелци, блокирани в чужбина след въздушната блокада, наложена от САЩ

Венецуелският президент Николас Мадуро нареди „специален план“ за връщане на граждани на страната, блокирани зад граница, поради спирането на някои полети, след като САЩ издадоха предупреждение за авиокомпаниите, летящи над венецуелска територия и
01.12.2025 07:55

Семейства на венецуелци, загинали при американските удари в Карибско море срещу предполагаеми наркотрафиканти, бяха приети от председателя на венецуелския парламент

Семейства на венецуелци, загинали при американските удари в Карибско море срещу предполагаеми наркотрафиканти, бяха приети от председателя на Националното събрание на Венецуела Хорхе Родригес. Това съобщи самият той тази вечер, като осъди

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:34 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация