Парламентът на Венецуела отложи сесията си, посветена на разследването на американска атака срещу предполагаеми наркотрафиканти

Алексей Маргоевски
Хорхе Родригес, Снимка: AP/Matias Delacroix
Каракас,  
02.12.2025 02:36
 (БТА)

Венецуелското Национално събрание отложи вчера извънредното си заседание, на което трябваше да бъде обсъдено създаването на комисия, разследваща смъртоносните атаки, разпоредени от американското правителство срещу плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти до бреговете на Венецуела и в източната част на Тихия океан, предаде Ройтерс.

Пресслужбата на  венецуелския парламент заяви, че сесията е пренасрочена за следващия ден, когато трябваше да се състоят редовните дебати, без да уточнява причината за отлагането.

Американските въоръжени сили извършиха най-малко 21 удара по плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море и Тихия океан от септември насам, убивайки най-малко 83 души.

По-рано вчера Белият дом съобщи, че американският президент Доналд Тръмп ще свика Съвета за национална сигурност на фона на кризата в отношенията с Венецуела, след като ден по-рано той самият призна, че е разговарял с венецуелския президент Николас Мадуро.

Онзиден председателят на венецуелското Национално събрание Хорхе Родригес, който е и главен преговарящ на Мадуро с Вашингтон, обяви провеждането на днешната извънредна сесия след среща със семействата на жертвите на американските атаки. Той посочи, че създаването на комисията е стъпка за защита на семействата.

Родригес допълни, че разследването ще се основава върху статията на вестник „Вашингтон пост“, в която се посочва, че американският министър на отбраната Пийт Хегсет е разпоредил убийството на всички хора на борда на плавателен съд по време на американска атака през септември.

/АМ/

