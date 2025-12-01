Подробно търсене

Тръмп заяви, че замразяването на процедурите за предоставяне на убежище в САЩ ще продължи дълго

Снимка: AP Photo/Alex Brandon
Вашингтон,  
01.12.2025 01:28
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че замразяването на процедурите за предоставяне на убежище в САЩ ще продължи дълго, предадоха световните агенции.

Тръмп обяви тази мярка след като афганистанец, пристигнал по специална програма в САЩ, откри огън край Белия дом по членове на американската Национална гвардия. Той уби жена гвардейка и рани сериозно гвардеец.

Пред журналисти на борда да президентския самолет повдигнали въпроса колко дълго ще продължи замразяването на решенията относно предоставянето на убежище в САЩ, Тръмп заяви: “Мисля, че ще продължи дълго“.  Когато обаче журналистите настояха за по-конкретни срокове, Тръмп заяви, че в главата му не се върти никакъв краен срок.

