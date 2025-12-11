Подробно търсене

Разполагането на военни в американските градове от Тръмп е струвало над 340 милиона долара, заяви сенатор

Виктор Турмаков
Националната гвардия патрулира по улиците на Вашингтон, 7 септември 2025 г. Снимка: AP Photo/Jose Luis Magana
Вашингтон,  
11.12.2025 19:38
 (БТА)

Разполагането на военни в редица градове на САЩ е струвало над 340 милиона долара, заяви американски сенатор, насочвайки вниманието към разходите в резултат на използването на военни от президента Доналд Тръмп в градовете, ръководени от демократите, предаде Ройтерс.

Тръмп изпрати части на Националната гвардия в столицата Вашингтон, както и в Лос Анджелис, Чикаго, Портланд и Мемфис, въпреки че част от тези решения бяха временно преустановени поради обжалване в съда.

Сенатор Тами Дъкуърт от Илинойс заяви, че разполагането на войски досега е струвало 341,3 милиона долара и това не включва разходите за хилядите други войници, разположени по границата на САЩ с Мексико.

От офиса на Дъкуърт заявиха, че са получили прогнозите за разходите от администрацията на Тръмп.

Повече от 2000 служители на Националната гвардия бяха разположени от Тръмп през август във Вашингтон като част от спорните мерки на президента срещу имиграцията и престъпността.

Тръмп защити решението си да разположи войски, заявявайки, че те са необходими за борба с това, което той описва като беззаконие и насилствени вълнения заради акциите му срещу имиграцията.

Политици от Демократическата партия заведоха дела, за да блокират разполагането на войски, определяйки действията на Тръмп като опит за политически реваншизъм.

Вчера федерален съдия в Калифорния  нареди прекратяване на разполагането на войски от Националната гвардия в Лос Анджелис и разпореди те да бъдат върнати под контрола на губернатора на щата Гавин Нюсъм от демократическата партия, като заключи, че президентът е превишил правомощията си.

Съдилища в цялата страна се произнесоха против разполагането на войски. Очаква се Върховният съд на САЩ скоро да се произнесе относно законността на използването на Националната гвардия от Тръмп в Чикаго, решение с последици и за други градове.

