Заподозреният за стрелбата във Вашингтон не се призна за виновен в убийство

Владимир Арангелов
Рахманула Лаканвал. Снимка: U.S. Attorney’s Office чрез AP
Вашингтон,  
03.12.2025 08:07
Заподозреният, обвинен в стрелбата по двама военнослужещи Националната гвардия на САЩ в центъра на Вашингтон миналата седмица, снощи бе обвинен в убийство и други престъпления, след като се изправи за първи път пред съда чрез видеовръзка от болницата, предаде Ройтерс.

Съдията постанови 29-годишният Рахманула Лаканвал да бъде задържан под стража без право на освобождаване под гаранция, като се позова на „невероятния терор“, предизвикан от стрелбата на няколко пресечки от Белия дом, при която бе убит един военнослужещ от Националната гвардия, а втори беше тежко ранен. Лаканвал не се призна за виновен по никое от обвиненията.

„Доста ясно е, че той е прекосил страната, 3000 мили, въоръжен, с конкретна цел“, заяви по време на изслушването Рене Реймънд, съдия от Върховния съд на Вашингтон, окръг Колумбия.

Адвокатът на Лаканвал настоя той да бъде освободен, позовавайки се на чистото му съдебно минало.

Лаканвал, който е гражданин на Афганистан, беше облечен в болнична престилка и изглеждаше, че се мъчи да държи очите си отворени по време на около половинчасовото заседание. Преводач му предаваше случващото се в съдебната зала.

Срещу Лаканвал са повдигнати четири обвинения, включително в убийство от първа степен и въоръжено нападение с цел предумишлено убийство, пише в обвинителния акт. В него се твърди, че той е извикал „Аллаху акбар!”, което означава „Господ е велик”, докато е стрелял по 20-годишната Сара Бекстром и нейния колега от Националната гвардия, 24-годишния Андрю Уолф. Бекстром почина на следващия ден.

Статутът на Лаканвал като имигрант от Афганистан, влязъл в САЩ през 2021 г. по програма, стартирана от тогавашния президент Джо Байдън за презаселване на хиляди афганистанци, помагали на силите на САЩ по време на войната в Афганистан, бързо се превърна в гореща тема в кампанията на Тръмп срещу имиграцията, посочва Ройтерс. Лаканвал обаче е получил убежище през мандата на Тръмп.

03.12.2025 05:34

САЩ спряха разглеждането на всички имиграционни документи на хора от 19 страни

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че спира разглеждането на всички имиграционни документи, включително за издаване на зелена карта и за получаване на американско гражданство, подадени от имигранти от 19 страни, като се позова на опасения за националната сигурност и за обществената безопасност, предаде Ройтерс.
30.11.2025 20:42

Афганистанецът, стрелял по двама американски военни, вероятно се е радикализирал в САЩ, каза министърката на вътрешната сигурност

Афганистанецът, който тази седмица стреля по двама членове на Националната гвардия на САЩ във Вашингтон, може да се е „радикализирал“ в Съединените щати, заяви днес в ефира на телевизия Ен Би Си министърката на вътрешната сигурност Кристи
29.11.2025 04:41

САЩ временно спират да се произнасят по молби за убежище след стрелбата срещу бойци от Националната гвардия

Американската служба за гражданството и имиграцията обяви, че временно спира да се произнася решения по молби за предоставяне на убежище, а причината е стрелбата по военнослужещи от Националната гвардия във Вашингтон преди два дни, отнела живота на
28.11.2025 08:55

Американски и британски издания коментират стрелбата срещу двама военнослужещи от американската Национална гвардия във Вашингтон

Стрелбата срещу двама военнослужещи от Националната гвардия на САЩ във Вашингтон е водеща тема и днес в американски и британски издания.Стрелбата предизвика интензивно и широкообхватно разследване в опит да бъдат установени мотивите на стрелеца, пише в. „Вашингтон Пост“.
28.11.2025 02:27

Тръмп съобщи, че военнослужеща от Националната гвардия, ранена в района на Белия дом, е починала от раните си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че военнослужещата Сара Бекстром от Националната гвардия, която беше тежко ранена от афганистански гражданин близо до Белия дом, е починала в болницата, в която е била приета, предадоха световните
28.11.2025 00:56

САЩ ще преразгледат зелените карти, предоставени на граждани на страни, дефинирани като „пораждащи безпокойство“

САЩ ще преразгледат зелените карти, предоставени на граждани на страни, дефинирани като „пораждащи безпокойство“, предадоха световните агенции. Решението е взето след атаката, извършена във Вашингтон от афганистански гражданин срещу членове на
27.11.2025 21:54

Министърът на отбраната на САЩ посети самолетоносача „Джералд Форд“ в латиноамериканския регион

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет посети днес военните моряци от самолетоносача „Джералд Форд“, разположен в региона на Латинска Америка, докато администрацията на президента Доналд Тръмп продължава да струпва сили, което задълбочава
27.11.2025 18:58

Директорът на ФБР каза, че заподозреният за стрелбата срещу военнослужещи от американската Национална гвардия е служил в Афганистан

Директорът на ФБР Каш Пател каза днес, че заподозреният за стрелбата срещу двама военнослужещи от американската Национална гвардия е служил с партньорските сили в Афганистан, предадоха световните агенции.
27.11.2025 09:01

Афганистанец е задържан за прострелването на двамата членове на Националната гвардия на САЩ

Афганистански гражданин е обвинен в прострелването на двама членове на Националната гвардия на САЩ, само на няколко пресечки от Белия дом, в момент, когато присъствието на военни в столицата на страната и други градове по цялата страна се превърна в политически фокус, предаде Асошиейтед прес.
27.11.2025 06:53

Имиграционните служби на САЩ спират да обработват всички молби от афганистански граждани след атаката във Вашингтон

Имиграционните служби на САЩ заявиха, че спират за неопределен срок да обработват всички молби от афганистански граждани, след като двама войници от Националната гвардия бяха тежко ранени във Вашингтон, предаде Ройтерс.Американският президент Доналд Тръмп окачестви стрелбата край Белия дом като терористично нападение, като заяви, че нападателят е дошъл в САЩ от Афганистан през 2021 г.
27.11.2025 04:30

Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение, заяви Тръмп

Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.Министерството на вътрешната сигурност казва, че нападателят е пристигнал в САЩ от Афганистан през 2021 г., каза още държавният глава.
27.11.2025 00:40

Двамата простреляни членове на Националната гвардия са в критично състояние, заяви ръководителят на ФБР

Двамата военни от американската Национална гвардия, които бяха простреляни в сряда близо до Белия дом, са в критично състояние, заяви на пресконференция ръководителят на ФБР Каш Пател, цитиран от Франс прес."Това, което знаем (. . .) е, че изстрелите са били насочени. Изглежда, че един човек е стрелял по тези членове на Националната гвардия. Този човек е арестуван", каза кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър на същата пресконференция.
26.11.2025 23:04

Двамата простреляни членове на Националната гвардия на САЩ починаха от раните си, заяви губеранторът на Западна Вирджиния

Двамата членове на Националната гвардия на САЩ, които бяха простреляни във Вашингтон, починаха от раните си, заяви днес губернаторът на Западна Вирджиния Патрик Мориси, цитиран от Ройтерс."Тези смели хора от Западна Вирджиния дадоха живота си в служба на страната си", се казва в изявление на Мориси в социалната мрежа "Екс".
26.11.2025 22:39

Двама членове на Националната гвардия на САЩ са простреляни при стрелба в близост до Белия дом

Двама членове на Националната гвардия на САЩ са били простреляни във Вашингтон, съобщи американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум в социалната мрежа "Екс", без да дава повече подробности, предаде Ройтерс.Полицията във Вашингтон съобщи, че по-рано днес е имало стрелба в близост до Белия дом.

