ЕФЕ: Колумбийският президент се противопостави на Тръмп и нареди възстановяване на гражданските полети до Венецуела

Колумбийският президент Густаво Петро отхвърли предупреждението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че въздушното пространство на Венецуела ще остане затворено, и нареди възстановяване на гражданското въздухоплаване от и до Венецуела, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

„САЩ нямат право да затварят въздушното пространство на Венецуела. Те могат да направят това със собствените си авиокомпании, но не и с тези от цял ​​свят. Колумбия възстановява гражданското въздушно обслужване с Венецуела и кани света да направи същото. Време е за диалог, а не за варварство“, написа Петро в „Екс“.

Тръмп заяви в събота в „Tрут соушъл“, че въздушното пространство на Венецуела ще остане напълно затворено на фона на нарастващото напрежение между Вашингтон и Каракас и разполагането на американски военни сили в Карибско море.

Разпалването на конфликта идва след като Федералната авиационна администрация на САЩ призова на 21 ноември за изключителна предпазливост при полети над Венецуела или южната част на Карибите, наричайки региона „потенциално опасна ситуация“.

Пет дни по-късно Министерството на транспорта на Венецуела и Националният институт за гражданска авиация отнеха разрешенията за полети на няколко международни авиокомпании, между които „Иберия“ (Iberia), „Латам Коломбия“ (Latam Colombia) и „Търкиш Еърлайнс“ (Turkish Airlines), обвинявайки ги в „присъединяване към терористични действия“, за които се твърди, че са насърчавани от Съединените щати.

Колумбийската гражданска авиационна агенция (Aerocivil) отговори на американските искания, че венецуелското въздушно пространство „остава напълно отворено и оперира без ограничения, засягащи гражданската авионавигация“.

Колумбийската авиационна агенция добави, че изявленията от „трета държава без правомощия на суверен над венецуелското въздушно пространство“ нямат оперативна валидност и създават объркване в международната авиация.

Авиокомпаниите коригират операциите си на фона на напрежението

В понеделник испанските компании „Иберия“ и „Еър Еуропа“ (Air Europa) обявиха промени в маршрутите си до Венецуела, като спряха полетите съответно до 31 и 12 декември, позовавайки се на опасения за безопасност.

„Latam Colombia“ спря услугите си до второ нареждане, след като Националният институт спря разрешението им за експлоатация.

Петро също така постави под въпрос съгласно коя международна правна норма Тръмп твърди, че въздушното пространство на Венецуела е затворено, настоявайки, че тази позиция нарушава суверенитета на южноамериканската страна.

Той поиска от Международната организация за гражданска авиация да свика среща, за да се разгледа това, което той нарече „абсолютно незаконно затваряне“.

Напрежението между Вашингтон и Каракас ескалира от август, когато Тръмп нареди разполагане на значителни военни сили в Карибите близо до Венецуела, операция, която правителството на Мадуро определя като заплаха, насочена към принудителна смяна на режима.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)