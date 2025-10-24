САЩ санкционираха колумбийския президент по обвинение, че е замесен в международна търговия с наркотици

САЩ санкционираха колумбийския президент Густаво Петро, семейството му и член на правителството му по обвинение в участие в международна търговия с наркотици, съобщиха агенциите.

Министерството на финансите санкционира Петро, съпругата му Вероника дел Сокоро Алкосер Гарсия, сина му Николас Фернандо Петро Бургос и колумбийския вътрешен министър Армандо Алберто Бенедети.

Петро "позволи на наркокартелите да процъфтяват и отказа да пресече тази дейност", заяви финансовият министър на САЩ Скот Бесънт. "Президентът (на САЩ Доналд) Тръмп предприема категорични действия за защитата на нашата страна и няма да толерира никакъв трафик на наркотици към границите ѝ."

Този ход засилва още повече напрежението между президента републиканец на САЩ и първия ляв лидер на Колумбия, възникнало основно около американските удари по плавателни съдове край бреговете на Латинска Америка, използвани за предполагаем пренос на наркотици.

Наскоро Тръмп нарече Петро с епитети като "лош човек" и "най-лошия президент, когото Колумбия е имала".

Преди дни президентът на САЩ предупреди Колумбия, че Вашингтон може да предприеме сериозни действия срещу нея.