Подробно търсене

САЩ санкционираха колумбийския президент по обвинение, че е замесен в международна търговия с наркотици

Владимир Сахатчиев
САЩ санкционираха колумбийския президент по обвинение, че е замесен в международна търговия с наркотици
САЩ санкционираха колумбийския президент по обвинение, че е замесен в международна търговия с наркотици
Колумбийският президент Гуаставо Петро говори по време на церемония по встъпване в длъжност на новия началник на полицията в столицата Богота, 24 октомври 2025 г. (AP Photo/Ivan Valencia)
Вашингтон,  
24.10.2025 22:33
 (БТА)

САЩ санкционираха колумбийския президент Густаво Петро, семейството му и член на правителството му по обвинение в участие в международна търговия с наркотици, съобщиха агенциите.

Министерството на финансите санкционира Петро, съпругата му Вероника дел Сокоро Алкосер Гарсия, сина му Николас Фернандо Петро Бургос и колумбийския вътрешен министър Армандо Алберто Бенедети.

Петро "позволи на наркокартелите да процъфтяват и отказа да пресече тази дейност", заяви финансовият министър на САЩ Скот Бесънт. "Президентът (на САЩ Доналд) Тръмп предприема категорични действия за защитата на нашата страна и няма да толерира никакъв трафик на наркотици към границите ѝ."

Този ход засилва още повече напрежението между президента републиканец на САЩ и първия ляв лидер на Колумбия, възникнало основно около американските удари по плавателни съдове край бреговете на Латинска Америка, използвани за предполагаем пренос на наркотици.

Наскоро Тръмп нарече Петро с епитети като "лош човек" и "най-лошия президент, когото Колумбия е имала".

Преди дни президентът на САЩ предупреди Колумбия, че Вашингтон може да предприеме сериозни действия срещу нея.

 

/ВС/

Свързани новини

23.10.2025 05:20

Доналд Тръмп предупреди, че може да предприеме "много сериозни действия" срещу Колумбия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза пред репортери в Белия дом, че може да предприеме "много сериозни действия" срещу Колумбия заради ролята ѝ в международната наркотърговия, предаде Ройтерс. В изказването си американският лидер също така нарече
20.10.2025 16:34

Колумбия отзова посланика си в САЩ на фона на обявените мита и спорове за наркотрафика

Министерството на външните работи на Колумбия заяви по-рано днес, че страната отзовава посланика си в САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще увеличи митата за южноамериканската страна и ще спре всички плащания, предаде
20.10.2025 06:45

Тръмп обяви, че ще увеличи митата за Колумбия на фона на ескалиращия конфликт относно наркотрафика

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще увеличи митата за Колумбия и ще спре всички плащания към южноамериканската страна, като по този начин ескалира конфликта, предизвикан от ударите на американските военни сили срещу плавателни съдове, за които се предполага, че транспортират наркотици в региона, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:11 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация