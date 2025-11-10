ЕС иска да засили борбата срещу престъпността и наркотиците в Латинска Америка

Лидерите на Европейския съюз и страните от Латинска Америка и Карибско море са напът да се споразумеят за нов съюз в областта на сигурността за борба с наркотрафика, организираната престъпност и корупцията. Това съобщиха за ДПА участници в започналата вчера двудневна среща на високо равнище в Колумбия между ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC).

Обсъждан на форума в град Санта Марта, на брега на Карибско море, съюзът предвижда по-тясна координация между полицейските, съдебните и митническите органи.

Плановете включват съвместни подходи за разследване, по-строг контрол върху финансовите потоци и механизми за трансгранично връщане на незаконно придобити активи. Сътрудничеството в областта на правоприлагането и обмена на информация също ще бъде разширено. Освен това ще бъде засилена борбата с трафика на хора и екологичните престъпления.

Колумбия е най-големият производител на кокаин в света, отбелязва ДПА. Голяма част от наркотиците са внасяни контрабандно оттам през Централна Америка и Карибите до Съединените щати и Европа.

В реч на срещата, върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Кая Калас каза, че съвместната работа ще позволи да се направи повече за защитата на хората в двата региона. Европейският съюз ще разшири своята програма за защита на морските пътища, което ще увеличи капацитета за споделяне на информация и съвместни действия срещу престъпността в морето, добави тя.

Освен Калас, сред участниците са бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и испанският премиер Педро Санчес. Неколцина лидери, сред които председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, се отказаха да пътуват до Колумбия.

Германия е представена от своя министър на външните работи Йохан Вадефул, който бе принуден да пътува с редовни пътнически полети, след като правителственият самолет се развали.

Срещата преминава в сянката на военната кампания на САЩ срещу плавателни съдове на наркотрафиканти в региона, отбелязва ДПА.