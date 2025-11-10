Подробно търсене

ЕС иска да засили борбата срещу престъпността и наркотиците в Латинска Америка

Николай Станоев
ЕС иска да засили борбата срещу престъпността и наркотиците в Латинска Америка
ЕС иска да засили борбата срещу престъпността и наркотиците в Латинска Америка
Пресконференцията след края на третата среща на върха между Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави, Брюксел, 18 юли 2023 г. Снимка: АП/Francois Walschaerts
Санта Марта (Колумбия),  
10.11.2025 05:50
 (БТА)

Лидерите на Европейския съюз и страните от Латинска Америка и Карибско море са напът да се споразумеят за нов съюз в областта на сигурността за борба с наркотрафика, организираната престъпност и корупцията. Това съобщиха за ДПА участници в започналата вчера двудневна среща на високо равнище в Колумбия между ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC).

Обсъждан на форума в град Санта Марта, на брега на Карибско море, съюзът предвижда по-тясна координация между полицейските, съдебните и митническите органи.

Плановете включват съвместни подходи за разследване, по-строг контрол върху финансовите потоци и механизми за трансгранично връщане на незаконно придобити активи. Сътрудничеството в областта на правоприлагането и обмена на информация също ще бъде разширено. Освен това ще бъде засилена борбата с трафика на хора и екологичните престъпления.

Колумбия е най-големият производител на кокаин в света, отбелязва ДПА. Голяма част от наркотиците са внасяни контрабандно оттам през Централна Америка и Карибите до Съединените щати и Европа.

В реч на срещата, върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Кая Калас каза, че съвместната работа ще позволи да се направи повече за защитата на хората в двата региона. Европейският съюз ще разшири своята програма за защита на морските пътища, което ще увеличи капацитета за споделяне на информация и съвместни действия срещу престъпността в морето, добави тя.

Освен Калас, сред участниците са бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и испанският премиер Педро Санчес. Неколцина лидери, сред които председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, се отказаха да пътуват до Колумбия.

Германия е представена от своя министър на външните работи Йохан Вадефул, който бе принуден да пътува с редовни пътнически полети, след като правителственият самолет се развали.

Срещата преминава в сянката на военната кампания на САЩ срещу плавателни съдове на наркотрафиканти в региона, отбелязва ДПА.

/НС/

Свързани новини

05.11.2025 11:36

Доналд Тръмп каза, че не обмисля война с Венецуела, но че дните на Николас Мадуро са преброени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпраща противоречиви сигнали относно възможна военна намеса във Венецуела. От една страна, той омаловажава вероятността да се стигне до въоръжен конфликт, но, от друга, каза, че дните на лидера на южноамериканската държава Николас Мадуро са преброени, отбелязва Франс прес.
03.11.2025 12:37

Ще се засили ли наркотрафикът към Европа заради действията на САЩ в Карибския регион?

Ударите на американския президент срещу наркотрафика в Карибския регион заплашват да пренасочат наркотиците към Европа, предупреждава германски официален представител."Криминалните мрежи реагират с обходни пътища, нови транзитни страни и често дори по-мощни "заместващи вещества"", каза германският комисар по наркотиците и зависимостите, цитиран от "Билд".
24.10.2025 22:33

САЩ санкционираха колумбийския президент по обвинение, че е замесен в международна търговия с наркотици

САЩ санкционираха колумбийския президент Густаво Петро, семейството му и член на правителството му по обвинение в участие в международна търговия с наркотици, съобщоха агенциите. Министерството на финансите санкционира Петро, съпругата му Вероника
14.05.2025 09:46

Колумбия се присъедини към китайската инициатива "Един пояс, един път"

Китай и Колумбия подписаха споразумение за двустранно сътрудничество, част от инициативата "Един пояс, един път" - мащабен проект на Пекин за финансиране на инфраструктурни проекти. Това се случи след среща на президентите на двете държави в Пекин в
11.04.2025 23:29

ЕФЕ: Страни от Латинска Америка търсят по-тесни връзки с Китай на министерска среща през май в Пекин

Китай и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) ще търсят нов импулс в сътрудничеството на фона на глобалната несигурност, предизвикана от търговската война в САЩ, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.
13.01.2025 10:51

Залавяният в пристанището на Антверпен кокаин намалява заради сътрудничеството с Латинска Америка, но и трафикантите се приспособяват

Белгийските власти отчетоха чувствителен спад на трафика на кокаин миналата година през пристанището на Антверпен - второто по големина в Европа след това в Ротердам, в съседна Нидерландия. Положителното развитие, което се наблюдава за първи път от повече от едно десетилетие, до голяма степен се дължи на засилването на полицейското сътрудничество с Латинска Америка и на затягането на контрола в държавите от този регион, които са основният източник на този вид наркотик. При това властите предупреждават, че по-малките числа не означават непременно напредък.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:48 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация