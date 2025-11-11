Подробно търсене

Великобритания е спряла да предоставя на САЩ разузнавателна информация за плавателни съдове в Карибско море

Николай Велев
Централата на битанската разузнавателна служба МИ6 в Лондон. Снимка: АП/Kin Cheung
Лондон ,  
11.11.2025 21:43
 (БТА)

Великобритания е спряла да споделя със САЩ разузнавателна информация за съдове, плаващи в Карибско море, за които се подозира, че са замесени в наркотрафик, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Решението е взето заради опасенията на Лондон във връзка със смъртоносните удари на американската армия.

"Даунинг стрийт" не отрече, но и не потвърди разпространената от Си Ен Ен информация, че Великобритания е спряла да предоставя разузнавателна информация на съюзника си, за да предотврати въвличането си във военни удари, които смята за противоречащи на международното право.

Великобритания дълго време помагаше на САЩ да идентифицира подозрителни плавателни съдове, които могат да превозват наркотици. Тази идентификация се основаваше на разузнавателни данни, събирани в британските отвъдморски територии в региона. Според Си Ен Ен тази тези данни са помагали на американската брегова охрана да открива плавателните съдове, да иззема наркотиците на борда им и да задържа екипажите.

Но откакто в началото на септември правителството на президента Доналд Тръмп предприе военни удари по предполагаеми наркотрафиканти, британските власти започнаха да се опасяват, че разузнавателна информация може да се използва за незаконни атаки. Жертвите на американските удари в Карибско море и Тихия океан вече са над 70.

Представители на британското правителство са казали за Си Ен Ен, че Лондон споделя оценката на върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, че американските удари представляват убийства без съд и присъда. Поради това Великобритания е преустановила споделянето на разузнавателна информация със САЩ преди повече от месец.

Говорител на "Даунинг стрийт" заяви в отговор на въпрос на Пи Ей Мидия и ДПА относно съобщенията на Си Ен Ен: "Не коментираме въпроси, свързани със сигурността или разузнаването". Той добави, че "решенията по този въпрос са от компетенцията на САЩ" и че "въпросите, свързани с това дали нещо е в противоречие с международното право, са въпроси, решавани от компетентен международен съд, а не от правителствата".

