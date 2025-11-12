Подробно търсене

Френският външен министър заяви, че американските военни операции в Карибско море нарушават международното право

Виктор Турмаков
Външният минтистър на Франция Жан-Ноел Баро. Снимка: Christophe Petit Tesson/Pool Photo via AP
Париж,  
12.11.2025 06:30
 (БТА)

Франция е обезпокоена от американските военни операции в Карибско море, защото те нарушават международното право, заяви външният министър на страната Жан-Ноел Баро, цитиран от Ройтерс.

Към момента американските военни са извършили най-малко 19 удара срещу кораби, предполагаемо превозващи  наркотици в Карибско море и край тихоокеанските брегове на Латинска Америка, убивайки най-малко 76 души.

"Наблюдаваме с безпокойство военните операции в Карибския регион, защото те нарушават международното право и защото Франция има присъствие в този регион чрез своите отвъдморски територии, където живеят повече от милион наши сънародници", заяви Баро в кулоарите на срещата на външните министри на Г-7 в Канада. "Следователно те биха могли да бъдат засегнати от нестабилността, причинена от всяка ескалация, която очевидно искаме да избегнем", допълни той.

Американските власти съобщиха по-рано, че най-големият самолетоносач в света - "Джералд Форд", се е преместил в региона, добавяйки се към осемте военни кораба, ядрена подводница и самолети Ф-35, които вече са в Карибите.

Венецуелският президент Николас Мадуро многократно е заявявал, че засилването на присъствието на САЩ цели свалянето му от власт.

/ВТ/

