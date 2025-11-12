Подробно търсене

Колумбия ще прекрати разузнавателното си сътрудничество със САЩ заради ударите по корабите за наркотрафик

Виктор Турмаков
Колумбия ще прекрати разузнавателното си сътрудничество със САЩ заради ударите по корабите за наркотрафик
Колумбия ще прекрати разузнавателното си сътрудничество със САЩ заради ударите по корабите за наркотрафик
Колумбийският президент Густаво Петро. Снимка: АP Photo/Eraldo Peres
Богота,  
12.11.2025 07:00
 (БТА)

Колумбийският президент Густаво Петро нареди на силите за сигурност на страната си да спрат да споделят разузнавателна информация със САЩ, докато администрацията на президента Доналд Тръмп не спре ударите си по заподозрени трафиканти на наркотици в Карибите, предаде Асошиейтед прес.

Петро написа в социалната мрежа "Екс", че колумбийските военни трябва незабавно да прекратят „комуникациите и други споразумения с американските агенции за сигурност“, докато САЩ не прекратят атаките си срещу съдовете, заподозрени в наркотрафик, които критиците оприличават на извънсъдебни екзекуции.

Петро написа, че "борбата с наркотиците трябва да бъде подчинена на човешките права на жителите на Карибите", Не е ясно веднага каква информация Колумбия ще спре да споделя със САЩ, отбелязва АП.

Според данни, предоставени от администрацията на Тръмп, най-малко 75 души са били убити от американските военни при удари в международни води от август насам. Ударите започнаха в южната част на Карибите, но наскоро се преместиха в източната част на Тихия океан, където САЩ са атакували лодки край Мексико.

Петро призова президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде разследван за военни престъпления във връзка с ударите, които засегнаха граждани на Венецуела, Еквадор, Колумбия и Тринидад и Тобаго. През октомври администрацията на Тръмп наложи финансови санкции на Петро и членове на семейството му заради обвинения в участие в световната търговия с наркотици.

Петро "позволи на наркокартелите да процъфтяват и отказа да спре тази дейност", заяви министърът на финансите Скот Бесент в изявление след налагането на санкциите на 24 октомври. "Президентът Тръмп предприема решителни действия, за да защити нашата нация и да заяви ясно, че няма да толерираме трафика на наркотици в нашата страна, " допълни той.

АП отбеляза, че Белият дом не е отговорил незабавно на последните изявления на Петро.

/ВТ/

Свързани новини

12.11.2025 06:30

Френският външен министър заяви, че американските военни операции в Карибско море нарушават международното право

Франция е обезпокоена от американските военни операции в Карибско море, защото те нарушават международното право, заяви външният министър на страната Жан-Ноел Баро, цитиран от Ройтерс. Към момента американските военни са извършили най-малко 19 удара
11.11.2025 21:43

Великобритания е спряла да предоставя на САЩ разузнавателна информация за плавателни съдове в Карибско море

Великобритания е спряла да споделя със САЩ разузнавателна информация за съдове, плаващи в Карибско море, за които се подозира, че са замесени в наркотрафик, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.
10.11.2025 16:06

САЩ поразиха плавателни съдове заради предполагаем превоз на наркотици, в източния Тихи океан; убити са шестима души, съобщи военният министър

Въоръжените сили са поразили вчера два плавателни съда за предполагаем превоз на наркотици в източната част на Тихия океан, убивайки шестима души на борда, заяви днес министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс.
10.11.2025 16:06

САЩ удариха в Тихия океан плавателни съдове, участващи в предполагаем наркотрафик, шестима души са убити

Въоръжените сили на САЩ удариха два плавателни съда, участвали в предполагаем пренос на наркотици в източната част на Тихия океан. Убити са шестима души на борда. Това съобщи министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс. "На нашето
10.11.2025 13:49

Борбата срещу наркотрафика в Еквадор става жертва на собствения си успех

Еквадор - доскоро сравнително спокойна страна, известна с производството на банани - се превърна през последните години в транзитна точка за по-голямата част от пласирания по света кокаин. Властите, водени от президента Даниел Нобоа, предприеха срещу наркотрафикантите драстични мерки, които постигнаха известни успехи. В някои отношения обаче тази борба стана жертва на собствения си успех: разбиването на големите големите банди потопи престъпния свят в хаос, който на свой ред подхрани тази кървавата баня, свързана с дрогата.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:55 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация