Подробно търсене

САЩ нанесоха 20-и удар по плавателен съд, извършващ предполагаем наркотрафик, съобщи представител на Пентагона

Десислава Иванова
САЩ нанесоха 20-и удар по плавателен съд, извършващ предполагаем наркотрафик, съобщи представител на Пентагона
САЩ нанесоха 20-и удар по плавателен съд, извършващ предполагаем наркотрафик, съобщи представител на Пентагона
Корабът „Хамилтън” на бреговата охрана на САЩ със заловени незаконни наркотици е акостирал на пристанището Евърглейдс, 25 август 2025 г. Снимка: Американската брегова охрана чрез АП
Вашингтон,  
13.11.2025 23:57
 (БТА)

В понеделник тази седмица САЩ нанесоха 20-ия си удар по плавателен съд, извършващ предполагаем трафик на наркотици, съобщи представител на Пентагона, цитиран от Ройтерс.

"Ударът беше осъществен в района на Карибите и при него бяха убити четирима наркотерористи. Няма оцелели", каза източникът.

Той посочи, че в резултат на ударите са били убити 79 души, а двама са били ранени и са репатрирани в родните си страни. Мексиканските власти направиха и един опит за спасяване на оцелял, допълни представителят.

Американските удари по съдове, заподозрени в трафик на наркотици в Карибския басейн и в тихоокеанското крайбрежие на Латинска Америка убиха десетки хора, които администрацията на президента Доналд Тръмп обяви за терористи наркотрафиканти, отговорни за хиляди смъртни случаи в САЩ, за което обаче не представя доказателства.

Американското правителството не е обяснило публично правните основания за решението си да атакува тези плавателни съдове. В сряда държавният секретар Марко Рубио отхвърли критиките от страна на някои съюзници на САЩ, поставили под въпрос законността на ударите, като заяви, че европейците не могат да диктуват на Вашингтон как да брани националната си сигурност.

/ДИ/

Свързани новини

13.11.2025 16:43

Ройтерс: Законни ли са смъртоносните удари на САЩ в Южна Америка заради предполагаем наркотрафик?

Американските удари срещу кораби, заподозрени в наркотрафик в източната част на Тихия океан и Карибско море, убиха десетки хора, които администрацията на президента Доналд Тръмп нарича терористи, превозващи наркотици, отговорни за смъртта от
12.11.2025 07:00

Колумбия ще прекрати разузнавателното си сътрудничество със САЩ заради ударите по корабите за наркотрафик

Колумбийският президент Густаво Петро нареди на силите за сигурност на страната си да спрат да споделят разузнавателна информация със САЩ, докато администрацията на президента Доналд Тръмп не спре ударите си по заподозрени трафиканти на наркотици в
11.11.2025 21:43

Великобритания е спряла да предоставя на САЩ разузнавателна информация за плавателни съдове в Карибско море

Великобритания е спряла да споделя със САЩ разузнавателна информация за съдове, плаващи в Карибско море, за които се подозира, че са замесени в наркотрафик, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.
11.11.2025 19:55

Американският самолетоносач "Джералд Форд" навлезе във водите на Латинска Америка

Американската авионосна ударна група на самолетоносача "Джералд Форд" навлезе във водите на Латинска Америка, предаде Ройтерс, като се позова на представители на правителството на САЩ.
10.11.2025 16:06

САЩ удариха в Тихия океан плавателни съдове, участващи в предполагаем наркотрафик, шестима души са убити

Въоръжените сили на САЩ удариха два плавателни съда, участвали в предполагаем пренос на наркотици в източната част на Тихия океан. Убити са шестима души на борда. Това съобщи министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс. "На нашето
07.11.2025 05:03

Най-малко трима мъже бяха убити в Карибско море при атака на американските въоръжени сили срещу кораб, заподозрян в наркотрафик, каза Хегсет

Най-малко трима мъже бяха убити снощи при атака на американските въоръжени сили срещу заподозрян в наркотрафик кораб в международни води в Карибско море, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в социалната платформа "Екс".
06.11.2025 02:08

Рубио и Хегсет информираха Конгреса за ударите по кораби, подозирани за наркотрафик

Висши служители от администрацията на Доналд Тръмп информираха членовете на Сената и Камарата на представителите за ударите по кораби, заподозрени в трафик на наркотици край бреговете на Венецуела, след недоволството в Конгреса от липсата на прозрачност по отношение на операцията, предаде Ройтерс.
05.11.2025 11:36

Доналд Тръмп каза, че не обмисля война с Венецуела, но че дните на Николас Мадуро са преброени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпраща противоречиви сигнали относно възможна военна намеса във Венецуела. От една страна, той омаловажава вероятността да се стигне до въоръжен конфликт, но, от друга, каза, че дните на лидера на южноамериканската държава Николас Мадуро са преброени, отбелязва Франс прес.
05.11.2025 02:40

САЩ убиха двама при удар по лодка, използвана за наркотрафик, каза Пийт Хегсет

Американските въоръжени сили убиха двама мъже при удар по подозрителен плавателен съд в международни води в източната част на Тихия океан, съобщи днес министърът на отбраната Пийт Хегсет. "Разузнавателните данни потвърдиха, че плавателният съд е
31.10.2025 12:40

ООН определи като "недопустими" американските удари по плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк определи американските удари по плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик, като "недопустими" и като нарушение на международното право, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:27 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация