САЩ нанесоха 20-и удар по плавателен съд, извършващ предполагаем наркотрафик, съобщи представител на Пентагона

В понеделник тази седмица САЩ нанесоха 20-ия си удар по плавателен съд, извършващ предполагаем трафик на наркотици, съобщи представител на Пентагона, цитиран от Ройтерс.

"Ударът беше осъществен в района на Карибите и при него бяха убити четирима наркотерористи. Няма оцелели", каза източникът.

Той посочи, че в резултат на ударите са били убити 79 души, а двама са били ранени и са репатрирани в родните си страни. Мексиканските власти направиха и един опит за спасяване на оцелял, допълни представителят.

Американските удари по съдове, заподозрени в трафик на наркотици в Карибския басейн и в тихоокеанското крайбрежие на Латинска Америка убиха десетки хора, които администрацията на президента Доналд Тръмп обяви за терористи наркотрафиканти, отговорни за хиляди смъртни случаи в САЩ, за което обаче не представя доказателства.

Американското правителството не е обяснило публично правните основания за решението си да атакува тези плавателни съдове. В сряда държавният секретар Марко Рубио отхвърли критиките от страна на някои съюзници на САЩ, поставили под въпрос законността на ударите, като заяви, че европейците не могат да диктуват на Вашингтон как да брани националната си сигурност.