САЩ убиха двама при удар по лодка, използвана за наркотрафик, каза Пийт Хегсет

Американските въоръжени сили убиха двама мъже при удар по подозрителен плавателен съд в международни води в източната част на Тихия океан, съобщи днес министърът на отбраната Пийт Хегсет.
"Разузнавателните данни потвърдиха, че плавателният съд е участвал в контрабанда на наркотици, минавал е по известен маршрут за наркотрафик и е бил натоварен с наркотици", каза Хегсет в "Екс".
В публикацията му има прикачен 18-секунден клип на лодка във водата, която бива поразена от въздушен удар и експлодира.
Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO).— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025
Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp
