Любомир Мартинов
САЩ убиха двама при удар по лодка, използвана за наркотрафик, каза Пийт Хегсет
AP, U.S. Defense Secretary Pete Hegseth speaks during a joint press conference with South Korean Defense Minister Ahn Gyu-back, following the 57th Security Consultative Meeting at the Defense Ministry in Seoul, South Korea, Tuesday, Nov. 4, 2025. (AP Photo/Lee Jin-man, Pool)
Вашингтон,  
05.11.2025 02:40
 (БТА)

Американските въоръжени сили убиха двама мъже при удар по подозрителен плавателен съд в международни води в източната част на Тихия океан, съобщи днес министърът на отбраната Пийт Хегсет.

"Разузнавателните данни потвърдиха, че плавателният съд е участвал в контрабанда на наркотици, минавал е по известен маршрут за наркотрафик и е бил натоварен с наркотици", каза Хегсет в "Екс".

В публикацията му има прикачен 18-секунден клип на лодка във водата, която бива поразена от въздушен удар и експлодира.

/ЛМ/

