Най-малко трима мъже бяха убити в Карибско море при атака на американските въоръжени сили срещу кораб, заподозрян в наркотрафик, каза Хегсет

Най-малко трима мъже бяха убити снощи при атака на американските въоръжени сили срещу заподозрян в наркотрафик кораб в международни води в Карибско море, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в социалната платформа "Екс".
По думите на Хегсет корабът е бил управляван от "организация, определена като терористична", без да предостави допълнителни доказателства.
Съобщението включва и 20-секунден видеоклип, маркиран като некласифициран, показващ лодка във водата, която се взривява, след като е ударена от боеприпас.
Военната акция е поредната от повече от десетина американски удари от септември насам по кораби в близост до крайбрежието на Венецуела, както и в източната част на Тихия океан, при които бяха убити над 60 души.
