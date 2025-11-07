Подробно търсене

Светослав Танчев
Най-малко трима мъже бяха убити в Карибско море при атака на американските въоръжени сили срещу кораб, заподозрян в наркотрафик, каза Хегсет
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. Снимка: AP/Evan Vucci
Вашингтон,  
07.11.2025 05:03
 (БТА)

Най-малко трима мъже бяха убити снощи при атака на американските въоръжени сили срещу заподозрян в наркотрафик кораб в международни води в Карибско море, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в социалната платформа "Екс".

По думите на Хегсет корабът е бил управляван от "организация, определена като терористична", без да предостави допълнителни доказателства.

Съобщението включва и 20-секунден видеоклип, маркиран като некласифициран, показващ лодка във водата, която се взривява, след като е ударена от боеприпас.

Военната акция е поредната от повече от десетина американски удари от септември насам по кораби в близост до крайбрежието на Венецуела, както и в източната част на Тихия океан, при които бяха убити над 60 души.

