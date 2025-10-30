Американски сенатор обвини администрацията на Тръмп, че изолира Демократическата партия от брифингите за ударите по кораби в Южна Америка

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е провела брифинг, предназначен само за републиканци, относно ударите на САЩ срещу предполагаеми кораби с наркотици в близост до Венецуела, което сенаторът демократ от щата Вирджиния Марк Уорнър определи днес като опасна тенденция към засилване на партийните различия в областта на националната сигурност, предаде Ройтерс.

Сенатор Уорнър, който е изтъкнат представител на Демократическата партия, обвини администрацията на Тръмп, че е информирала на брифинг вчера за военните удари по кораби в района на Карибско море, заподозрени в наркотрафик, само представители на Републиканската партия. Той определи действията на сегашната американска администрация като опасна тенденция, засилваща партизанщината в областта на националната сигурност.

"Това не е начинът, по който системата трябва да работи. Когато политизирате вземането на решения за поставяне на нашите военнослужещи в опасност, вие застрашавате тяхната безопасност", посочи Уорнър, който е и бивш председател на Комисията по разузнаване в Сената на САЩ.

Членовете на Конгреса на САЩ, особено демократите, изискват повече информация за смъртоносните удари по кораби в Южна Америка, които през последните седмици доведоха до смъртта на близо 60 души на фона на нарастващото напрежение с Венецуела и Колумбия, отбелязва Ройтерс.

Ана Кели, една от говорителките на Белия дом, не отговори пряко на обвиненията, че представители на Демократическата партия са били изолирани от вчерашния брифинг, но обвини демократите, че "прикриват чуждестранни контрабандисти на наркотици".

Говорител на Пентагона от своя страна заяви, че министерството на отбраната нееднократно е събирало представители и на двете партии, за да им предоставя информация, и ще продължи да го прави.