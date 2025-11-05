Подробно търсене
Симеон Томов
Демократката Абигейл Спанбъргър спечели историческа победа в изборите за губернатор на щата Вирджиния
Демократката Абигейл Спанбъргър говори пред привържениците си след обявяването на победата ѝ на изборите за губернатор на щата Вирджиния (04.11.2025 г.). Снимка: АП/ Stephanie Scarbrough
Ричмънд, щата Вирджиния ,  
05.11.2025 05:29
 (БТА)

Демократката Абигейл Спанбъргър спечели изборите за губернатор на щата Вирджиния, след като победи републиканката Уинсъм Ърл-Сиърс, досегашен вицегубернатор на щата, с което донесе ключова победа за демократите преди междинните избори през 2026 г., предаде Асошиейтед прес. 

Четиридесет и шест годишната Спанбъргър, бивш член на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ и служител на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), ще се превърне в първата жена губернатор на щата Вирджиния като ще наследи напускащия поста републиканец Глен Йънгкин. 

"Изпратихме послание до всеки ъгъл на щата, послание до нашите съседи и сънародници в цялата страна", заяви Спанбъргър пред възторжените си поддръжници в Ричмънд, столицата на щата Вирджиния. "Изпратихме послание до целия свят, че през 2025 г. Вирджиния избра прагматизма пред партийността. Избрахме нашия щат пред хаоса", добави тя. 

Също така днес, демократката Газала Хашми спечели изборите за вицегубернатор на щата Вирджиния и ще наследи на поста републиканката Уинсъм Ърл-Сиърс. Хашми ще стане първата мюсюлманка, спечелила изборна длъжност на щатско равнище в САЩ.

Спанбъргър спечели изборите с кампания, акцентираща върху икономическите проблеми - стратегия, която може да послужи за пример на други демократи през следващата година, когато те ще се опитат да отнемат властта във Вашингтон от президента Доналд Тръмп и републиканците и да спечелят позиции в щатските законодателни събрания. 

През цялата си предизборна кампания Спанбъргър излагаше внимателно подготвени икономически аргументи срещу политиката на Доналд Тръмп, като същевременно отделяше значителни финансови средства за реклами, свързващи опонентът ѝ - Уинсъм Ърл-Сиърс - с президента. Тя проведе предизборни митинги в целия щат, включително в райони, които обикновено гласуват за републиканците. Спанбъргър подчерта подкрепата си за правото на аборт в последния южен щат, който все още не е въвел нови ограничения или забрани във връзка с процедурата. Тя критикуваше остро и Министерството на правителствената ефективност (DOGE), частичното спирането на работата на федералната власт, заради неприетия бюджет, и негативното им въздействие върху щата, в който живеят няколкостотин хиляди федерални служители. 

