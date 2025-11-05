Тексас гласува за забрана хората без гражданство да участват във вот, а Мейн отхвърли предложение да се показват лични карти в избирателните секции

Избирателите в Тексас одобриха предложение за изменение на конституцията на американския щат, с което към списъка на хората, изключени от участие в избори, се добавят "лица, които не са граждани на Съединените щати“, предаде Асошиейтед прес.

Междувременно в Мейн избирателите отхвърлиха предложение, свързано със задължителното представяне на лична карта при гласуване. Инициативата предвиждаше въвеждане на изискване да се показва документ за самоличност със снимка при гласуване, ограничаване на използването на изнесени извън избирателните секции кутии за пускане на бюлетините и редица промени в системата за гласуване по пощата.

Привържениците на предложенията заявиха, че те ще осигурят по-голяма защита на изборите, докато противниците им твърдят, че целта е да се затрудни гласуването или да се решават проблеми, които не са значителни.

Избирателите решаваха съдбата на тези мерки в момент, когато президентът Доналд Тръмп и републиканците настояват за нови ограничения при гласуването. Те искат документално доказателство за гражданство както на федерално, така и на щатско равнище, но с ограничен успех.

Губернаторката на Мейн Джанет Милс е сред многото демократи в щата, които публично се обявиха срещу инициативата за задължителна лична карта. Тя заяви, че я възприема не като начин да се укрепи изборната система, а като атака срещу самото право на глас. "Независимо дали гласувате лично или по пощата, можете да сте сигурни, че гласът ви ще бъде преброен честно“, каза Милс преди последния ден на гласуването.

Привържениците на инициативата за лични карти твърдят, че целта ѝ е да се гарантира, че само законните гласове ще бъдат зачитани.

Предложението в Тексас идва на фона на усилията на републиканците в щата да прокарат и други инициативи, изискващи доказателство за гражданство при гласуване. Законопроект по темата беше внесен в Сената на Тексас, но не получи пълно одобрение преди разпускането на законодателната сесия през юни.

В Тексас избирателите вече трябва да потвърждават, че са американски граждани, когато се регистрират за гласуване. През последните години тринадесет други щата предприеха подобни инициативи за въвеждане на изискване за гражданство на САЩ, като всички те бяха лесно приети. Очаква се още такива догодина.

Гласуването от лица без гражданство и без това е незаконно и се наказва като престъпление, което може да доведе до депортиране. В отделни градове в страната обаче на граждани на други държави е позволено да гласуват на някои местни избори.