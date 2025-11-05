Демократката Мики Шеръл бе избрана за губернатор на щата Ню Джърси

Американската народна представителка Мики Шеръл бе избрана за губернатор на Ню Джърси, предаде Асошиейтед Прес.

С това Демократическата партия си запази контрола върху щат, който традиционно гласува в синьо на президентски и парламентарни избори, но показа през последните години признаци на завой надясно.

Шерил, която е била пилот на хеликоптер във Военноморските сили на САЩ и народна представителка в Конгреса в продължение на 4 мандата, победи Джак Чатарели, който беше подкрепен от президента Доналд Тръмп.

Вчерашният вот бе смутен от бомбени заплахи в 7 избирателни района, изпратени по имейл. Правоохранителните органи установиха, че те са фалшиви, а изборният ден бе удължен с един час в няколко секции.



Петдесет и три годишната Шеръл дава известна увереност на умерените в Демократическата партия, докато те търсят правилния подход за междинните избори догодина. Бивша прокурорка и военен ветеран, Шеръл олицетворява типа центристки демократи, които се стремят да спечелят симпатиите на част от консерваторите, като същевременно се застъпват за някои каузи на прогресивното крило. В предизборната си кампания тя заложи на противопоставянето си на Тръмп и на обвинението, че неговите мита са причина за икономическите притеснения на избирателите.