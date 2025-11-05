Подробно търсене

Демократката Абигейл Спанбъргър спечели изборите за губернатор на щата Вирджиния

Симеон Томов
Демократката Абигейл Спанбъргър спечели изборите за губернатор на щата Вирджиния
Демократката Абигейл Спанбъргър спечели изборите за губернатор на щата Вирджиния
Демократката Абигейл Спанбъргър по време на предизборната си кампания (01.11.2025 г.). Снимка: АП/ Steve Helber
Вашингтон ,  
05.11.2025 03:29
 (БТА)

Демократката Абигейл Спанбъргър спечели изборите за губернатор на щата Вирджиния, предаде Ройтерс, позовавайки се американските медии. 

Четиридесет и шест годишната Спанбъргър, бивш член на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ и служител на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), ще бъде първата жена, която ще заеме поста губернатор на щата Вирджиния, след като победи с голяма преднина републиканката Уинсъм Ърл-Сиърс, досегашен вицегубернатор на щата и бивша военнослужеща в Корпуса на морската пехота на САЩ. 

 

 

 

/СТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:54 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация