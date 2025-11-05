Демократката Абигейл Спанбъргър спечели изборите за губернатор на щата Вирджиния, предаде Ройтерс, позовавайки се американските медии.

Четиридесет и шест годишната Спанбъргър, бивш член на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ и служител на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), ще бъде първата жена, която ще заеме поста губернатор на щата Вирджиния, след като победи с голяма преднина републиканката Уинсъм Ърл-Сиърс, досегашен вицегубернатор на щата и бивша военнослужеща в Корпуса на морската пехота на САЩ.