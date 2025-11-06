Десетки адвокатски колегии от Турция призовават за освобождаването на прокюрдския лидер Селяхаттин Демирташ

Общо 30 адвокатски колегии от Турция са излезли със съвместно изявление, в което призовават властите да освободят бившия лидер на турската прокюрдска Демократична партия на народите (ДПН) Селяхаттин Демирташ, съобщава сайтът „Търкиш минит“.

Демирташ, бивш съпредседател на ДПН, чийто настоящ наследник е партия ДЕМ, се намира в затвор в Одрин от 2016 г. Той е обвинен в десетки престъпления и нарушения, включително обида на президента и връзки с обявената за терористична Кюрдска работническа партия (ПКК). На 16 май миналата година той беше осъден на 42 години затвор по едно от главните дела, водени срещу него, отнасящо се до подстрекателство към протести през 2014 г. след нападение на групировката „Ислямска държава“ (ДАЕШ) в сирийския град Кобане. Заедно с него бяха осъдени и редица други прокюрдски политици.

Демирташ отрича отправяните му обвинения, а в края на май той обяви, че се оттегля от активния политически живот.

Темата за евентуалното освобождаване на прокюрдския политик стана отново актуална в последните дни, след като в понеделник Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) обяви, че е отхвърлил жалба на турското правителство срещу постановление на ЕСПЧ, в което се посочва, че задържането на Демирташ нарушава правата му и той трябва да бъде освободен – действие, което Анкара отказва да направи досега въпреки многобройните призиви за това от страна на Съвета на Европа.

“С уважение призоваваме властите спешно да изпълнят решенията на ЕСПЧ, да предприемат необходимите стъпки спрямо тези, чиито права са били нарушени, и да действат в съответствие с принципа на върховенството на закона“, се казва в съвместното изявление на адвокатските колегии.

Подкрепа за евентуалното освобождаване на Демирташ изказа и основният политически съюзник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган Девлет Бахчели, който във вторник заяви, че подобно действие „ще бъде от полза за Турция“. Вчера Ердоган също коментира случая на Демирташ, заявявайки, че Турция е правова държава и властите „ще се подчинят на това, което каже съдът“.