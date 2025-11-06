Романът "Плачена земя" на Кирил Пецев бе представен в Историческия музей в Гоце Делчев

Романът "Плачена земя" на писателя Кирил Пецев бе представен в Общинския исторически музей в Гоце Делчев. Книгата получи наградата за роман на 2024 г. от Съюза на българските писатели (СБП). Призът беше връчен на 22 май т. г. от председателя на СБП Боян Ангелов.

"Плачена земя“ е част от поредица романи, чрез които Кирил Пецев изследва теми, свързани с историческата памет и идентичността на българите от Пиринския край. Авторът споделя, че вдъхновението за романа идва от съдбата на бежанците, напуснали домовете си след събитията във Вардарска Македония.

В неговия прочит "плачена къща“ е символ на изоставения дом и на човешката болка по изгубеното отечество. Книгата е ретроспекция и в миналото, и в днешно време. Къщата остава празна с болката на бежанците. Ако тя е плачена, то земята също е плачена. Оттам идва заглавието на романа, поясни Пецев.

Освен историческите теми, романът разглежда и философски въпроси за националната идентичност, ценностите и духовните основи на съвременния свят. В творбата се преплитат размисли за миналото и настоящето на България, както и критичен поглед към глобалните процеси, които променят ценностната система на обществото. По думите на Пецев, в книгите си той се стреми да възстанови справедливостта към личности и събития от българската история.

През 2024 г. авторът бе награден с почетен знак от президента Румен Радев за значим принос към развитието на Благоевград като културен център, както и за активната му дейност като журналист, публицист и общественик и по повод неговата 70-годишнина.

Авторът работи върху нови литературни проекти, посветени на българската духовност и памет.

Сред официалните гости на представянето на книгата бяха кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, зам-кметът Богдан Боцев и председателят на Общинския съвет Иван Геров.