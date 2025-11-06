Регионалният исторически музей във Велико Търново подреди изложба с новопостъпилите през тази година дарения

Регионалният исторически музей (РИМ) във Велико Търново подреди традиционната си изложба с новопостъпилите през годината дарения и връчи на своите дарители свидетелство и карта за безплатно посещение на музейните си обекти.

Експозицията „Заедно да съхраним историческата памет“ е разположена в музей „Възраждане и Учредително събрание“. В нея са включени личният несесер за пътувания на Стефан Стамболов и пиеса от румънски драматург, 35 изключително ценни документа, свързани с бележития търновец Моско Москов. Изложени са археологически артефакти, колекция шевни машини, флейти, юбилейни монети, грамоти, снимки, документи, части от военна униформа и други вещи. Те тепърва ще бъдат идентифицирани, за да се определи кои имат качества на движими културни ценности, обясни директорът на РИМ – Велико Търново д-р Иван Църов. През 2025 г. музеят е получил над 300 материали и книги, които ще попълнят неговите фондове и библиотека, като най-много са постъпленията в сбирки „Нова и най-нова история”.

Тази година дарителите са над 50, каза за БТА директорът на Регионалния исторически музей във Велико Търново д-р Иван Църов. Според него изключително ценно е дарението на председателя на Общобългарски комитет „Васил Левски“ Васил Василев. То включва личния несесер за пътувания на Стефан Стамболов и драмата „Убийството на Белчев, български министър“ от румънски драматург, която също е била собственост на министър-председателя на следосвобожденска България. Творбата е непозната досега на българските театрали и на техните колеги от северната ни съседка, поясни Църов и добави, че сега текстът е предоставен на румънското посолство за превод.

Част от изложбата е и дарение, свързано със 100-годишнината от рождението на бившия директор на Историческия музей във Велико Търново Христо Нурков. Той е един от авторите на археологическата експозиция и част от колектива, създал идейната концепция за аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина“ на Царевец, каза д-р Църов. В залата присъстваха синът на Христо Нурков – Иван, който разказа за живота и дейността на баща си, както и негови колеги.

Заместник-директорът на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ д-р Иван Александров дари пластика „Христо Нурков“, дело на художника Руси Русев. Той също разказа лични спомени за общественика.

Много важни сведения за живота и дейността на видния търновски общественик и културтрегер Моско Москов дава дарението с документи, направено от Ротари клуб – Велико Търново. Те са откупени от софийски антиквар и ще хвърлят нова светлина върху неговата биография. Бившият уредник в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ във Велико Търново Мария Маринова е дарила два сандъка с тъкани от края на 19. и началото на 20. век. Част от даренията е и картина, на която е изобразен археологът Богдан Султов, предоставена от художника Нестор Иванов. С историческо значение е портретът на бившия министър-председател Иван Евстатиев Гешов, дарен от проф. Красимир Русев.

Д-р Иван Църов по традиция също направи дарение на музея. Тази година то включва няколко военни снимки, които е откупил от различни места.

Иван Захариев от София е дарителят на 23 шевни машини, които са наследство от тъста му Иван Йошев, който ги е събирал през годините. Правил го е, защото на младини е бил техник в шевна фабрика, където се е запознал със съпругата си, обясни Захариев. Дарителят е сметнал, че е най-добре да ги предостави на РИМ във Велико Търново, защото той притежава най-голямата такава колекция в България, която ще бъде допълнена и обогатена.

Йончо Боянов изненада присъстващите, като също направи дарение. То включва предмети, свързани със спортния живот на Велико Търново и по конкретно с един от най-старите клубове по карате в страната. Сред тях са оригинално кимоно с пояс, няколко грамоти, медали и кожен шлем на повече от 40 години.

Свидетелствата за дарение на дарителите връчиха заместник-директорът на РИМ – Велико Търново доц. д-р Миглена Петкова и уредникът в отдел „Нова и най-нова история“ д-р Емил Врежаков.