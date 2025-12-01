Подробно търсене

Поезията на Тил Линдеман излиза за първи път на български език, броени дни преди концерта в София

Поезията на Тил Линдеман излиза за първи път на български език, броени дни преди концерта в София
Поезията на Тил Линдеман излиза за първи път на български език, броени дни преди концерта в София
Поезията на Тил Линдеман излиза за първи път на български език, снимка – издатели
София,  
01.12.2025 06:00
 (БТА)

„100 стихотворения“, последната засега поетична книга на Тил Линдеман, вокалист и автор на текстовете на световноизвестната група Rammstein, излиза за първи път на български език в превод на Теодора Гандева и Александра Димитрова, с художествената редакция на Роберт Леви, информират издателите от „Скрибенс“.

Снимката на корицата е на музикант и фотограф Брайън Адамс.

Премиерата е тази вечер в столичния клуб „Строежа“, където почитателите на поезията и музиката ще имат възможност да се потопят в поетичния свят на Линдеман. Седмица по-късно, на 8 декември, Тил Линдеман пристига у нас за концерта си в „Арена 8888 София“.

„Познат на милиони по света със своята сценична сила и провокативна лирика, Тил Линдеман е и поет с над 20-годишна творческа история. В „100 стихотворения“ той отново създава свой собствен поетичен свят –  плътен, тъмен, чувствен и безкомпромисен. Темите, които Линдеман изследва, изграждат неговия космос: природата, тялото, самотата, насилието, любовта, злото, животните, болката, красотата, езика, смъртта, секса. Поетът играе с класически поетични форми, стихове, народни песни, броилки, балади и винаги намира своя собствен тон, в който съжителстват черен хумор и ирония, сурова откровеност и неочаквана нежност“, разказват от „Скрибенс“.

По думите им „100 стихотворения“ е забележителна колекция, която надхвърля границите между музика и литература: „Книга, която разкрива един нов, интимен образ на артиста, познат на публиката като гласа на Rammstein. След поетичните сборници Messer и In Stillen Nächten (On Quiet Nights), тази книга затвърждава Линдеман като един от най-интересните гласове в съвременната немска поезия“.

Тил Линдеман е германски певец, поет, композитор и актьор, роден на 4 януари 1963 г. в Лайпциг, израснал край Шверин. Син е на детския поет Вернер Линдеман и журналистката Бригите „Гита“ Линдеман. Преди да създаде Rammstein, Линдеман свири на барабани в групата First Arsch и участва в различни музикални проекти в началото на 90-те. През 1994 г., заедно с Паул Ландерс, Кристоф Doom Шнайдер и Кристиан Flake Лоренц печели конкурс в Берлин, който поставя началото на Rammstein.

Първата му стихосбирка, Messer, излиза през 2002 г., последвана от In Stillen Nächten (2013).

/ДД

/ДД / ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

25.08.2025 20:04

Солистът на Rammstein Тил Линдеман засне видеоклип в психиатрична болница в Кишинев

Солистът на рок групата Rammstein Тил Линдеман е заснел нов видеоклип в психиатричната болница в Кишинев, съобщи молдовският сайт „Рупор“, позовавайки се на фейсбук страницата на клиниката. „Снимките се проведоха в безопасни условия и при спазване

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:41 на 01.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация