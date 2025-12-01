Поезията на Тил Линдеман излиза за първи път на български език, броени дни преди концерта в София

„100 стихотворения“, последната засега поетична книга на Тил Линдеман, вокалист и автор на текстовете на световноизвестната група Rammstein, излиза за първи път на български език в превод на Теодора Гандева и Александра Димитрова, с художествената редакция на Роберт Леви, информират издателите от „Скрибенс“.

Снимката на корицата е на музикант и фотограф Брайън Адамс.

Премиерата е тази вечер в столичния клуб „Строежа“, където почитателите на поезията и музиката ще имат възможност да се потопят в поетичния свят на Линдеман. Седмица по-късно, на 8 декември, Тил Линдеман пристига у нас за концерта си в „Арена 8888 София“.

„Познат на милиони по света със своята сценична сила и провокативна лирика, Тил Линдеман е и поет с над 20-годишна творческа история. В „100 стихотворения“ той отново създава свой собствен поетичен свят – плътен, тъмен, чувствен и безкомпромисен. Темите, които Линдеман изследва, изграждат неговия космос: природата, тялото, самотата, насилието, любовта, злото, животните, болката, красотата, езика, смъртта, секса. Поетът играе с класически поетични форми, стихове, народни песни, броилки, балади и винаги намира своя собствен тон, в който съжителстват черен хумор и ирония, сурова откровеност и неочаквана нежност“, разказват от „Скрибенс“.

По думите им „100 стихотворения“ е забележителна колекция, която надхвърля границите между музика и литература: „Книга, която разкрива един нов, интимен образ на артиста, познат на публиката като гласа на Rammstein. След поетичните сборници Messer и In Stillen Nächten (On Quiet Nights), тази книга затвърждава Линдеман като един от най-интересните гласове в съвременната немска поезия“.

Тил Линдеман е германски певец, поет, композитор и актьор, роден на 4 януари 1963 г. в Лайпциг, израснал край Шверин. Син е на детския поет Вернер Линдеман и журналистката Бригите „Гита“ Линдеман. Преди да създаде Rammstein, Линдеман свири на барабани в групата First Arsch и участва в различни музикални проекти в началото на 90-те. През 1994 г., заедно с Паул Ландерс, Кристоф Doom Шнайдер и Кристиан Flake Лоренц печели конкурс в Берлин, който поставя началото на Rammstein.

Първата му стихосбирка, Messer, излиза през 2002 г., последвана от In Stillen Nächten (2013).

