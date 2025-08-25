Подробно търсене

Солистът на Rammstein Тил Линдеман засне видеоклип в психиатрична болница в Кишинев

Христо Кьосев
Солистът на Rammstein Тил Линдеман засне видеоклип в психиатрична болница в Кишинев
Солистът на Rammstein Тил Линдеман засне видеоклип в психиатрична болница в Кишинев
Паметник в молдовската столица Кишинев. Снимка: AP Photo/Vadim Ghirda
Кишинев,  
25.08.2025 20:04
 (БТА)

Солистът на рок групата Rammstein Тил Линдеман е заснел нов видеоклип в психиатричната болница в Кишинев, съобщи молдовският сайт „Рупор“, позовавайки се на фейсбук страницата на клиниката.

„Снимките се проведоха в безопасни условия и при спазване на всички институционални норми, доказвайки, че изкуството и отговорността могат да съществуват в хармония“, посочват от лечебното заведение.

В профила е публикувана и снимка на Линдеман пред боядисана стена в болницата в Костюжени – предградие на Кишинев. От клиниката допълват, че заснемането на клипа е пример, че психиатричната болница е не само място за медицински професионализъм, но и пространство, отворено за култура и творчество.

По информация на местни медии част от сцените са били заснети и в центъра на молдовската столица, откъдето вече се разпространяват кадри в социалните мрежи.

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

15.06.2023 11:09

Прокуратурата в Берлин разследва фронтмена на "Рамщайн" Тил Линдеман

Берлинската прокуратура започва разследване срещу фронтмена на рок група "Рамщайн" Тил Линдеман, съобщи "Дойче веле". Разследването е свързано с обвинения в сексуално посегателство. Според публикации в различни германски медии, на Линдеман не са
08.06.2023 19:23

Адвокатите на Тил Линдеман от „Рамщайн“ ще предприемат съдебни действия срещу обвинителките му

Адвокатите на Тил Линдеман, фронтмен на германската метъл група „Рамщайн“ обявиха, че ще предприемат правни действия срещу обвинителите, които твърдят, че той е извършил престъпления срещу жени, предаде ДПА.  „В социалните мрежи, особено в
31.05.2023 12:55

Почитателка обвини в посегателство фронтмена на „Рамщайн“

Фенка обяви, че е била дрогирана и наранена след среща с вокалиста на „Рамщайн“ преди концерт във Вилнюс, Литва, на 22 май. Групата категорично отрича обвиненията, съобщава „Дойче веле“. Шелби Лин от Ирландия пътувала до Вилнюс, за да присъства на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:54 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация