Американски конгресмени окачествиха китайски военни учения около Тайван като "умишлена ескалация"

Николай Велев
Изглед от Вашингтон - снимка: AP/J. Scott Applewhite
Вашингтон ,  
31.12.2025 00:58
 (БТА)

Лидерите на специалната комисия по Китай към Камарата на представителите на американския Конгрес разпространиха изявление, в което определят военни учения на Пекин около Тайван като "умишлена ескалация", предаде Ройтерс.

"Тези учения имат за цел да сплашат Тайван и други демокрации в региона и да подкопаят мира и стабилността в Индо-тихоокеанския регион", заявяват председателят на комисията републиканецът Джон Муленаар от Републиканската партия и най-високопоставеният представител на демократите в нея Раджа Кришнамурти.

"Тези учения са заплаха за регионалната сигурност и стабилност и трябва да бъдат прекратени незабавно", казват двамата конгресмени.

Китайската армия миналата седмица обяви, че нейни военновъздушни, военноморски и ракетни части провеждат учения около Тайван. Пекин определи маневрите като "строго предупреждение" към сепаратистките сили и "външната намеса". 

Преди да обяви началото на военните учения, Пекин изрази недоволство от плановете на САЩ да продадат на Тайпе големи количества оръжия и от изявлението на японската министър-председателка Санае Такаичи, че армията на страната ѝ може да се намеси, ако Китай предприеме действия срещу Тайван. 

/БЗ/

Свързани новини

30.12.2025 21:59

Великобритания призова Китай за сдържаност във връзка с военните му учения около Тайван

Великобритания днес заяви, че китайските военни учения около Тайван повишават риска от ескалация и отново призова за сдържаност, предаде Ройтерс. "Китайските военни учения около Тайван тази седмица повишават напрежението от двете страни на пролива и
30.12.2025 20:13

Китайските военни учения около Тайван вредят на регионалната стабилност, заяви Берлин

Министерството на външните работи на Германия заяви, че военните учения на Китай във водите около Тайван "увеличават напрежението" и "вредят на стабилността в Тайванския проток", предаде Франс прес.
30.12.2025 17:55

Европейските борси приключиха сесиите с ръстове, Stoxx 600 достигна нов рекорд, Dax отчeтe ръст от 23 на сто за годината

Европейските фондови пазари отчетоха ръстове във вторник в рамките на съкратена поради празниците търговска седмица, като паневропейският индекс Stoxx 600 достигна нов исторически връх, предаде Си Ен Би Си. Индексът се повиши с 0,5 на сто и премина
30.12.2025 16:39

Китайските военни учения около Тайван засилват напрежението в региона, заяви говорител на Европейската комисия

Военните учения на Китай около Тайван засилват допълнително напрежението в региона, заяви днес говорител на Европейската комисия, като добави, че Европейският съюз има пряк интерес от запазване на статуквото в Тайванския пролив, предаде Ройтерс.
30.12.2025 12:55

Китай продължи мащабните си военни учения с бойни стрелби около Тайван

Мащабните китайски военни учения около Тайван продължиха и днес, като според Министерството на отбраната в Тайпе в периода от вчера до тази сутрин са били регистрирани 130 полета на китайски военни самолети около острова, предаде ДПА.
30.12.2025 05:00

Китай стартира мащабни учения с бойни стрелби около Тайван

Китай стартира 10-часови учения с бойни стрелби около Тайван, вторият ден от най-големите до момента военни маневри на Пекин около острова, целящи бързо прекъсване на достъпа на външна подкрепа до него в случай на конфликт, предаде
29.12.2025 14:49

Китайските военни учения около Тайван ще засегнат международни полети с над 100 000 пътници, предупреди Тайпе

Военните учения на Китай около Тайван, които ще продължат и утре, ще засегнат над 100 000 пътници на международни пътнически полети и около 6000 пътници на вътрешни полети, предупреди тайванското Министерство на транспорта, цитирано от Ройтерс.

Към 07:17 на 31.12.2025 Новините от днес

