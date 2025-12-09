Феновете на Тил Линдеман в София: Той пее за всичко, от което се срамуваме или не искаме да говорим

Той пее за всичко, от което се срамуваме, или за което не искаме да говорим, каза пред БТА един от феновете на Тил Линдеман, броени минути след края на концерта му в „Арена 8888 София“, в понеделник вечер.

От сцената летяха риби – по време на изпълнението на Fish On, торти и шампанско – на Allesfresserи, и вода – в Blut. „При него почти нищо не е буквално, всичко е изобразително изкуство, пърформанс и шок естетика“, коментира друг очевидец. По думите му мултимедийното съдържание, илюстрирало голяма част от песните, обяснява защо шоуто бе обявено с възрастово ограничение 18 плюс.

Линдеман изпя близо 20 песни. След кратко интро, началото бе поставено с Fat от 2015 г. На сцената се „представиха“ две монахини с наднормено тегло, които в края на парчето се разкриха като стриптизьорки, докато Линдеман пееше: „Наречи ме откачен, наречи ме болен. Харесва ми лепкаво. Харесва ми дебело. Мразя кльощаво, мразя плоско...“.

Сетлистът бе съставен предимно от Zunge – дебютен солов студиен албум на фронтмена на Rammstein, издаден през ноември 2023 г., заедно с предшестващи и последващи сингли – Und die Engel singen, Schweiss, Sport frei, Altes Fleisch, Tanzlehrerin, Prostitution, Du hast kein Herz, Übers Meer и Ich hasse Kinder. Имаше и песни от албума Skills in Pills (2015), като освен едноименната, звучаха също Praise Abort, Fish On и Fat са от същия проект. Линдеман бе включил и два хита от албума F&M (2019) – Knebel и Platz 1, като вторият бе изпят в балон, който се търкаляше върху публиката.

„Никога не знаеш какво ще се случи. Но той играе с границите на вкус, шок и символика, и винаги в рамките на контролирано сценично шоу“, допълват феновете. Според тях музиката на Линдеман е едновременно агресивна, красива, тъмна, енергизираща и пречистваща. Единодушното впечатление от него е, че той е цар на провокацията. След всяка песен многохилядната тълпа в София скандираше „Линдеман“, на финал бе възнаградена с „Благодаря“ на български. Концертът продължи продължи близо два часа, в които имаше 10-минутна пауза поради технически проблем.

България бе част от европейското турне на Линдеман, наречено Meine Welt („Моят свят“), благодарение на Fest Team. От 10 до 18 декември обиколката продължава в Загреб, Милано, Цюрих, Щутгарт и Прага, след което, от 30 декември до 11 януари има седем спирки в Азия, а от 15 до 22 януари Линдеман и компания гастролират в пет от най-големите градове на Австралия.

Тил Линдеман е певец, поет, композитор и актьор, роден на 4 януари 1963 г. в Лайпциг, израснал край Шверин. Син е на детския поет Вернер Линдеман и журналистката Бригите „Гита“ Линдеман. Преди да създаде Rammstein, свири на барабани в групата First Arsch и участва в различни музикални проекти в началото на 90-те. През 1994 г., заедно с Паул Ландерс, Кристоф Doom Шнайдер и Кристиан Flake Лоренц печели конкурс в Берлин, който поставя началото на Rammstein.

Както писа БТА, наскоро поезията на Тил Линдеман излезе за първи път на български език. Снимката на корицата на „100 стихотворения“ е на музиканта и фотограф Брайън Адамс. Линдеман е поет с над 20-годишна творческа история. Първата му стихосбирка – Messer, излиза през 2002 г., последвана от In Stillen Nächten (2013). „В „100 стихотворения“ той отново създава свой собствен поетичен свят – плътен, тъмен, чувствен и безкомпромисен. Темите, които изследва, изграждат неговия космос: природата, тялото, самотата, насилието, любовта, злото, животните, болката, красотата, езика, смъртта, секса. Поетът играе с класически поетични форми, стихове, народни песни, броилки, балади и винаги намира своя собствен тон, в който съжителстват черен хумор и ирония, сурова откровеност и неочаквана нежност“, разказват издателите от „Скрибенс“.

/ДД, АКМ