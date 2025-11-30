Археолог се опитва да спаси културното наследство на Судан, заплашено да бъде заличено от войната

В слабо осветен офис в сградата на Френския национален институт за история на изкуството, суданският археолог Шадия Абдрабо изучава фотография на керамика, изработена в родината й преди около 7000 години, съобщи Асошиейтед прес. Тя внимателно записва описанието на артефакта от неолита в електронна таблица.

Във време, в което войната между суданските въоръжени сили и бунтовническите Сили за бърза подкрепа (СБП) се ожесточава, кураторът в Националната корпорация по антиките и музеите на страната се намира във Франция, като задачата й е да създаде онлайн база данни на археологическите паметници на африканската страна, музейните колекции и историческите архиви. Проектът се реализира с едногодишен изследователски грант, отбелязва Асошиейтед прес.

Малко след началото на конфликта в Судан през април 2023 г., музеите са плячкосани и унищожени. Не е ясно какво точно липсва, но Абдрабо казва, че нейната задача е да го открие, а времето е от съществено значение.

„Трябва да работим бързо, за да обезопасим колекциите си. Вече загубихме два музея и не искаме да губим още“, казва тя за Асошиейтед прес.

По думите ѝ два регионални музея в Ел Генейна и Ниала са почти напълно разрушени, докато в Хартум Националният музей, който е съхранявал приблизително 100 000 обекта преди войната, е разграбен от военни. Те са пуснали видеокадри онлайн на боевете в хранилищата, допълва Асошиейтед прес.

В Националния музей са представени артефакти от праисторически времена, включително от кралство Керма и ерата на Напата, когато владетелите на древната държава Куш управлявали региона, както и от мероитската цивилизация, през която са построени суданските пирамиди. В други галерии са изложени християнски и ислямски обекти.

Сред най-ценните предмети са мумии на около 2500 години, някои от най-старите и значими археологически открития в света, както и кралските кушитски съкровища.

Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) изрази тревога във връзка с данните за разграбване, заявявайки, че „заплахата за културата очевидно е достигнала безпрецедентно ниво“, припомня Асошиейтед прес.

Миналия месец стотици хора бяха убити и повече от 80 000 бяха принудени да напуснат домовете си, след превземането на столицата на Северен Дайфур Ел Фашер от Силите за бърза подкрепа.

Абдрабо е работила в Националния музей в столицата Хартум, когато е започнала войната. „Мислехме, че скоро ще свърши..., но тогава животът започна да става наистина труден – не само бомбардирането – нямахме електричество и вода“, казва тя. С трите си сестри тя бяга на север – първо в Атбара, после в Абри и най-накрая в Порт Судан.

По това време Абдрабо и колегите ѝ от Националната корпорация по антиките и музеите работят неуморно, като се опитват да запазят единадесетте музея и археологически обекти на Судан - имат статут на обекти на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, като пренасят експонати в безопасни помещения и тайна места.

Но усилията за запазване на суданското изкуство са твърде бавни, казва Али Нур, защитник на културното наследство.

„Това, което прави Шадия Абдрабо, е изключително важно – да установи какво липсва“, каза за Джеф Емберлинг от Археологическия университет на Келси към Мичиганския университет. „Екип от около 15 суданци сега работят в музея в Хартум, за да почистят и възстановят това, което е било повредено, като скоро ще могат да сравнят какво е останало там“, добавя той.

Абдрабо има финансиране до април 2026 г. да завърши събирането на данните и създаването на платформа, но тя се опасява, че времето няма да ѝ стигне.

„Опитвам се да завърша тази база данни, но работата е много. Готова съм с около 20% от нея. Само за националните музеи досега съм регистрирала 1080 обекта…и трябва да се заема с другите музеи, обекти, архиви… да добавям изображения, идентификационни номера, координати“, казва тя.

„Работим над това да проследим, което е било плячкосано. Плача, когато говоря за това. Единствената ми цел и послание е да върна възможно най-много, да направя всичко, което мога за Судан, но не ни е лесно“. „Докато войната не свърши, просто не знаем какво ще стане“, добавя Абдрабо.