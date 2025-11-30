Подробно търсене

Археолог се опитва да спаси културното наследство на Судан, заплашено да бъде заличено от войната

Теодора Йорданова
Археолог се опитва да спаси културното наследство на Судан, заплашено да бъде заличено от войната
Археолог се опитва да спаси културното наследство на Судан, заплашено да бъде заличено от войната
Суданският археолог Шадия Абдрабо. Снимка: AP Photo/Michel Euler
Париж,  
30.11.2025 22:00
 (БТА)

В слабо осветен офис в сградата на Френския национален институт за история на изкуството, суданският археолог Шадия Абдрабо изучава фотография на керамика, изработена в родината й преди около 7000 години, съобщи Асошиейтед прес. Тя внимателно записва описанието на артефакта от неолита в електронна таблица.

Във време, в което войната между суданските въоръжени сили и бунтовническите Сили за бърза подкрепа (СБП) се ожесточава, кураторът в Националната корпорация по антиките и музеите на страната се намира във Франция, като задачата й е да създаде онлайн база данни на археологическите паметници на африканската страна, музейните колекции и историческите архиви. Проектът се реализира с едногодишен изследователски грант, отбелязва Асошиейтед прес.

Малко след началото на конфликта в Судан през април 2023 г., музеите са плячкосани и унищожени. Не е ясно какво точно липсва, но Абдрабо казва, че нейната задача е да го открие, а времето е от съществено значение.

„Трябва да работим бързо, за да обезопасим колекциите си. Вече загубихме два музея и не искаме да губим още“, казва тя за Асошиейтед прес.

По думите ѝ два регионални музея в Ел Генейна и Ниала са почти напълно разрушени, докато в Хартум Националният музей, който е съхранявал приблизително 100 000 обекта преди войната, е разграбен от военни. Те са пуснали видеокадри онлайн на боевете в хранилищата, допълва Асошиейтед прес.

В Националния музей са представени артефакти от праисторически времена, включително от кралство Керма и ерата на Напата, когато владетелите на древната държава Куш управлявали региона, както и от мероитската цивилизация, през която са построени суданските пирамиди. В други галерии са изложени християнски и ислямски обекти.

Сред най-ценните предмети са мумии на около 2500 години, някои от най-старите и значими археологически открития в света, както и кралските кушитски съкровища.  

Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) изрази тревога във връзка с данните за разграбване, заявявайки, че „заплахата за културата очевидно е достигнала безпрецедентно ниво“, припомня Асошиейтед прес.

Миналия месец стотици хора бяха убити и повече от 80 000 бяха принудени да напуснат домовете си, след превземането на столицата на Северен Дайфур Ел Фашер от Силите за бърза подкрепа.

Абдрабо е работила в Националния музей в столицата Хартум, когато е започнала войната. „Мислехме, че скоро ще свърши..., но тогава животът започна да става наистина труден – не само бомбардирането – нямахме електричество и вода“, казва тя. С трите си сестри тя бяга на север – първо в Атбара, после в Абри и най-накрая в Порт Судан.

По това време Абдрабо и колегите ѝ от Националната корпорация по антиките и музеите работят неуморно, като се опитват да запазят единадесетте музея и археологически обекти на Судан - имат статут на обекти на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, като пренасят експонати в безопасни помещения и тайна места.

Но усилията за запазване на суданското изкуство са твърде бавни, казва Али Нур, защитник на културното наследство.

„Това, което прави Шадия Абдрабо, е изключително важно – да установи какво липсва“, каза за Джеф Емберлинг от Археологическия университет на Келси към Мичиганския университет. „Екип от около 15 суданци сега работят в музея в Хартум, за да почистят и възстановят това, което е било повредено, като скоро ще могат да сравнят какво е останало там“, добавя той.

Абдрабо има финансиране до април 2026 г. да завърши събирането на данните и създаването на платформа, но тя се опасява, че времето няма да ѝ стигне.

„Опитвам се да завърша тази база данни, но работата е много. Готова съм с около 20% от нея. Само за националните музеи досега съм регистрирала 1080 обекта…и трябва да се заема с другите музеи, обекти, архиви…  да добавям изображения, идентификационни номера, координати“, казва тя.

„Работим над това да проследим, което е било плячкосано. Плача, когато говоря за това. Единствената ми цел и послание е да върна възможно най-много, да направя всичко, което мога за Судан, но не ни е лесно“. „Докато войната не свърши, просто не знаем какво ще стане“, добавя Абдрабо.

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

30.09.2025 17:37

Реставратори в Судан се опитват да възстановят разрушените културни ценности на страната

Разпръснати останки от антични съдове и парчета от древни статуи лежат сред счупено стъкло и гилзи в суданския Национален музей, който се намира недалеч от мястото, където се срещат водите на реките Сини Нил и Бели Нил в столицата Хартум, пише

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:49 на 01.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация