АП: Превземането на Ел Фашер в Судан от Силите за бърза подкрепа е ужасна ескалация, която предизвиква нови опасения

Паравоенни бойци нахлуха във вторник в последната крепост на правителствената суданска армия в областта Дарфур, като убиха или задържаха стотици. Това е поредният епизод на жестокост във войната, която продължава в Судан вече повече от 31 месеца.

Силите за бърза подкрепа (СБП) опустошиха град Ел Фашер, столицата на северната суданска провинция Дарфур. Генералният секретар на ООН определи станалото като "най-ужасната ескалация" на конфликта.

Лекарски организации съобщиха, че бойци на СБП са убили десетки цивилни и са взели за затворници стотици други след превземането на военната база миналата неделя. Силите на правителството заявиха, че са се изтеглили от града, като са се надявали да спасят цивилното население от по-голямо насилие, след като градът бе атакуван в продължение на повече от година от СБП. Главнокомандващият правителствените сили генерал Абдел Фатах Бурхан посочи, че армията се е изтеглила заради "систематичните унищожения и систематични убийства на цивилни от СБП."

Войната започна през април 2023 г., когато кипящите напрежения между въоръжените сили на суданското правителство и СБП прераснаха в открити боеве в столицата Хартум и в други части на страната.

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси съобщи, че е получила надеждни свидетелства за извършени жестокости, включително екзекуции без съд и присъда, нападения срещу цивилни по маршрути за евакуация и набези от врата на врата. В града бяха подадени сигнали и за сексуални посегателства, особено над жени и момичета, добави ведомството.

Кадри в социалните мрежи показват бойци в униформи на СБП, които бият или стрелят по хора, опитващи се да избягат. Други видеозаписи показват войници в превозни средства или възседнали камили, които вилнеят по улиците на градовете. Много цивилни бяха задържани, а един видеозапис показва група младежи, носещи жилетки на суданския Червен полумесец, които са държани и бити от въоръжен боец.

"Новините, идващи от Ел Фашер, са ужасяващи", заяви Тайджър Чагута, регионалният директор на "Амнести Интернешънъл" за Източна и Южна Африка. Той призова СБП да преустановят атаките си срещу цивилни и да позволят достъпа на хуманитарна помощ в града.

"Хората в Ел Фашер вече изтърпяха бруталната обсада на града от СБП в продължение на 18 месеца. На всички, които са извършвали жестокости трябва да им бъде потърсена индивидуална отговорност", добави Чагута.

Мрежата на лекарите в Судан, лекарска организация, която следи военната ситуация, отбеляза, че бойците на СБП са отвлекли петима медицински работници, включително и четирима лекари, фармацевт и медицинска сестра от болницата в града.

Лабораторията за хуманитарни изследвания към Йейлското училище за обществено здравеопазване публикува доклад този вторник, който се позовава на сателитни изображения, според които СБП "извършва предполагаеми масови убийства" след завземането на Ел Фашер.

Използвайки снимки на компанията "Еърбъс", заснети този понеделник, лабораторията извади на показ поредица от кадри в квартала Дараджа Ула в Ел Фашер. Кадрите показваха предполагаеми пикапи с монтирани картечници, групирани във формации, които препречват пътищата.

"Анализът на изображенията показва обекти, идентични с размера на човешки тела на земята близо до превозни средства на СБП, като са били забелязани и поне пет места, където пръстта е била оцветена в червеникав цвят", гласи докладът.

АП проведе своя собствена независима оценка и анализ на сателитните изображения на "Еърбъс", чиито резултати съвпаднаха с тези на Лабораторията за хуманитарни изследвания. Въпреки че АП не успя да установи какви са били обектите по земята или червените петна в пръстта, това повдига нови опасения за поведението на СБП след превземането на Ел Фашер.

Службата на ООН за човешки права заяви, че се опасява, че "СБП извършва жестокости, включително и екзекуции без съд и присъда" в Ел Фашер. Тя се позова на кадри в социалните мрежи, които се предполага, че показват бойците на въоръжената групировка да разстрелват невъоръжени хора.

СБП не оспори верността на кадрите. Паравоенната групировка се отцепи от печално известните арабски паравоенни организации "Джанджауид", които извършваха геноцид по време на конфликта в Дарфур в началото на 2000-те години. В едно от последните изявления на администрацията на американския президент Джо Байдън обяви, че СБП и нейните съюзници извършват геноцид в текущата война.

Падането на Ел Фашер в ръцете на СБП би могло да предизвика още едно разделяне на Судан, десетилетие след създаването на Южен Судан след години битки между правителствените сили и бунтовници.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш подчерта в понеделник, че превземането на Ел Фашер представлява "ужасна ескалация" във войната и призова за спиране на чуждестранната военна помощ към враждуващите страни.

"Проблемът не се състои само в боевете между правителствената армия и Силите за бърза подкрепа, но също и в увеличаващото се външно вмешателство, което подкопава възможностите за примирие и политическо решение на конфликта", заяви той, цитиран от говорител на ООН.

Гутериш не назова поименно някоя страна, но суданското правителство и правозащитните организации неколкократно обвиниха ОАЕ за намеса във войната чрез доставката на оръжие за СБП, твърдение, което ОАЕ отрече.

Във вторник Международната федерация на организациите на Червения кръст и Червения полумесец обяви, че петима от нейните доброволци са били убити в град Бара, в провинция Кордофан, докато са раздавали храна, и добави, че още трима са в неизвестност. Организацията уточни, че доброволческият екип е носил униформи с логото на Червения полумесец.

"Всяко нападение срещу хуманитарни екипи е недопустимо", съобщи организацията. "Отново повтаряме призива ни за безрезервно спазване на емблемите на Червения кръст и Червения полумесец, както и ключовите хуманитарни услуги, които те представляват."

Войната отне живота на повече от 40 000 души според данни на ООН, но действителният брой на жертвите със сигурност е доста по-голям. Конфликтът също предизвика най-тежката хуманитарна криза. Глад обхвана част от страната, включително и областта около Ел Фашер. Над 14 млн. души избягаха от домовете си. (БТА)

(Превод от английски език: Николай Джамбазов)