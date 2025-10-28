Генералният секретар на ООН призовава за незабавни преговори за прекратяване на огъня в Судан

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова за незабавни преговори за прекратяване на боевете в Судан, след като паравоенните Сили за бърза подкрепа превзеха град Ел Фашер, предадоха ДПА и Ройтерс.

Гутериш призовава както суданските въоръжени сили, така и СБП да се свържат незабавно с неговия пратеник за Судан, Рамтан Ламамра, и "да предприемат бързи и конкретни стъпки за постигане на договорено споразумение", заяви неговият говорител Стефан Дюжарик в изявление.

Генералният секретар на ООН е "силно загрижен" от неотдавнашната ескалация на боевете и осъди съобщенията за нарушения на международното хуманитарно право. Дюжарик добави, че Гутериш е "дълбоко обезпокоен" от продължаващия приток на оръжия и бойци в Судан, което според него влошава и без това отчайващата ситуация.

Късно снощи СБП превзеха Ел Фашер, последния голям град в обсадения западен регион Дарфур, който оставаше под контрола на армията. Армията заяви, че се е оттеглила от града, където според оценки на ООН все още живеят до 300 000 души.

Дюжарик заяви, че хуманитарната помощ трябва да може да достигне до цивилните бързо и безпрепятствено. Ел Фашер и околните райони са "епицентър на страданието" от повече от 18 месеца, като гладът, болестите и насилието отнемат човешки животи всеки ден, подчерта той.