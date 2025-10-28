Петима доброволци от Червения полумесец бяха убити в централната част на Судан

Петима доброволци от Червения полумесец бяха убити по време на официална мисия в Судан, заяви Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧКЧП), цитирана от ДПА.

МФЧКЧП каза, че петимата доброволци са били убити, работейки в град Бара като част от екип за разпределяне на храни, както и че трима други са в неизвестност.

Бара се намира на около 300 километра югозападно от столицата Хартум и на 543 километра източно от град Ел Фашер в суданския регион Дарфур, от който избягаха десетки хиляди хора, след като бе превзет от паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП).

МФЧКЧП подчерта, че служителите ѝ в град Бара са били ясно разпознаваеми и посочи в изявление, че са били "облечени в жилетки на Червения полумесец, които би трябвало да им осигурят пълна защита".

"Ужасени, шокирани и дълбоко натъжени сме" от убийствата, написа още Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец без да предостави информация за нападателите.

Според МФЧКЧП общо 21 нейни служители вече са били убити в Судан от началото на сраженията там през 2023 г., а през тази година организацията е загубила 25 свои служители по целия свят.