Светослав Танчев
Атака срещу бежански център в град Ел Фашер отне живота на най-малко 60 души, съобщава суданска организация
Гъст дим се издига над северния пристанищен град Порт Судан край Червено море след удари с дронове на Силите за бърза подкрепа (СБП), 6 май 2025 г. Снимка: AP Photo, File
Хартум,  
11.10.2025 15:29
 (БТА)

Атака срещу бежански център, където са настанени разселени лица, отне живота на най-малко 60 души днес в Ел Фашер, обсаден град в провинция Западен Дарфур в Судан, предаде Франс прес, позовавайки се на данни на местна неправителствена организация.

Според организацията "Координация на комитетите на съпротивата", която организира и координира помощите за пострадалите в конфликта в Судан и документира случаите на издевателства,  военни от паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) са извършили две атаки с дронове и са изстреляли осем снаряда срещу бежанския център "Дар ал Аркам", разположен в местен университет.

 

/ГГ/

