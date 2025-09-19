Най-малко 70 загинали при атака с дрон на паравоенна групировка срещу джамия в Судан, съобщи армията

При атака с дрон в суданския Северен Дарфур срещу джамия по време на петъчна молитва са убити най-малко 70 вярващи, съобщиха хуманитарни служители и представители на суданската армия. Смята се, че зад нападението стоят паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП), предаде Асошиейтед прес.

Ударът в обсадения град Ел Фашер напълно е разрушил джамията и броят на жертвите вероятно ще бъде по-голям, тъй като под развалините все още има заровени тела, заяви служител от местната хуманитарна организация.

Суданската армия, която се бори срещу СБП от април 2023 г. насам, заяви, че скърби за смъртта на най-малко 70 жертви.

„Несправедливото нападение срещу цивилни е мотото на тази бунтовническа групировка и тя продължава да го прави пред очите на целия свят“, се казва в изявлението.

АП отбелязва, че не може да получи допълнителни подробности за нападението, тъй като то се случва в район, от който много международни организации са се оттеглили поради рискове за сигурността.