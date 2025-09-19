ООН: Жертвите в гражданската война в Судан се увеличават с всеки изминал ден

Жестокостите и жертвите в гражданската война в Судан се увеличават, съобщи днес ООН, а Международният червен кръст посочи, че конфликтът се задълбочава.

"Всеки ден получаваме известия за ужасите, случващи се на място. Тази сутрин например научихме, че десетки цивилни са били убити в джамия по време на молитва след бомбардировка", заяви Ли Фън, представител на центъра по човешки права на ООН в Судан.

Почти 3400 цивилни са били убити във войната в първите шест месеца на тази година, като броят на жертвите представлява 80% от тези за цялата 2024 година. Действителният брой на всички жертви в конфликта се смята, че е значително по-голям.

Положението в Ел Фашер, столицата на провинция Северен Дарфур, е особено тежко, след като градът беше обсаден от бунтовници на Силите за бърза подкрепа (СБП).

"В града няма безопасни изходни маршрути, а цивилните са изправени пред невъзможен избор - да останат в Ел Фашер, като рискуват живота си в евентуална бомбардировка, глад и жестокости при евентуална победа на СБП, или да избягат и да се изправят пред бърза екзекуция, сексуално насилие или отвличане", добави Ли Фън.

Ръководителят на Африканския Червен кръст Патрик Юсеф заяви, че конфликтът се задълбочава и че това задълбочаване дава на воюващите страни по-голямо поле на действие. Според него в момента се създават нови фронтове, включително и около Ел Фашер, като градът "се изправя пред една от най-лошите хуманитарни кризи".

Според говорител на лагера за бежанци в Замзам, който беше унищожен от СБП тази пролет, лагерите Абу Шук и този в Ел Фашер също са обект на атака от дронове и артилерия. При най-скорошната атака поне 15 района на лагера са били унищожени, като поне 200 трупа са останали да лежат пред домове и по улиците, съобщават разкази на оцелели, цитирани от ДПА.