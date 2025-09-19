Подробно търсене

ООН: Жертвите в гражданската война в Судан се увеличават с всеки изминал ден

Николай Джамбазов
Мъж пренася вода покрай сграда, срутена вследствие на гражданската война в Хартум, Судан. Снимка: AP.
Хартум,  
19.09.2025 19:05
 (БТА)

Жестокостите и жертвите в гражданската война в Судан се увеличават, съобщи днес ООН, а Международният червен кръст посочи, че конфликтът се задълбочава.

"Всеки ден получаваме известия за ужасите, случващи се на място. Тази сутрин например научихме, че десетки цивилни са били убити в джамия по време на молитва след бомбардировка", заяви Ли Фън, представител на центъра по човешки права на ООН в Судан.

Почти 3400 цивилни са били убити във войната в първите шест месеца на тази година, като броят на жертвите представлява 80% от тези за цялата 2024 година. Действителният брой на всички жертви в конфликта се смята, че е значително по-голям.

Положението в Ел Фашер, столицата на провинция Северен Дарфур, е особено тежко, след като градът беше обсаден от бунтовници на Силите за бърза подкрепа (СБП).

"В града няма безопасни изходни маршрути, а цивилните са изправени пред невъзможен избор - да останат в Ел Фашер, като рискуват живота си в евентуална бомбардировка, глад и жестокости при евентуална победа на СБП, или да избягат и да се изправят пред бърза екзекуция, сексуално насилие или отвличане", добави Ли Фън.

Ръководителят на Африканския Червен кръст Патрик Юсеф заяви, че конфликтът се задълбочава и че това задълбочаване дава на воюващите страни по-голямо поле на действие. Според него в момента се създават нови фронтове, включително и около Ел Фашер, като градът "се изправя пред една от най-лошите хуманитарни кризи".

Според говорител на лагера за бежанци в Замзам, който беше унищожен от СБП тази пролет, лагерите Абу Шук и този в Ел Фашер също са обект на атака от дронове и артилерия. При най-скорошната атака поне 15 района на лагера са били унищожени, като поне 200 трупа са останали да лежат пред домове и по улиците, съобщават разкази на оцелели, цитирани от ДПА.

/ЛМ/

Свързани новини

16.09.2025 13:21

Комисия на ООН обвини властите в Южен Судан, че разграбват националните богатства, докато гражданите гладуват

Разследващ екип на ООН обвини властите в Южен Судан, че разграбват богатствата на страната си, докато населението тъне в мизерия, предаде Ройтерс. Африканската страна "е завладяна от хищнически елит, който е институционализирал систематичното разграбване на националното богатство", пише в доклад на Комисията на ООН за защита на човешките права в Южен Судан.
12.09.2025 22:07

САЩ, Саудитска Арабия, ОАЕ и Египет призоваха за тримесечно хуманитарно примирие в Судан

САЩ, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Египет днес призоваха в съвместно изявление за тримесечно хуманитарно примирие в Судан, което да позволи бързо навлизане на хуманитарна помощ и да бъде последвано от постоянно прекратяване на огъня, предаде Ройтерс.
03.09.2025 17:07

Десетки тела са открити днес на мястото на калното свлачище в суданския регион Дарфур

Спасителните екипи в отдалечено село в западния судански регион Дарфур, което беше затрупано от кално свлачище през уикенда, днес откриха около 100 тела на загинали, заяви бунтовническата групировка, контролираща региона, цитирана от Асошиейтед
12.05.2025 15:29

Употребата на дронове променя характера на конфликта в Судан

Конфликтът в Судан продължава вече над две години, предизвиквайки най-тежката хуманитарна криза с вътрешно разселване на хора в света, като краят му не се вижда. Нещо повече, последните развития на бойното поле през последните месеци предизвикаха опасения за възможно фактическо разделение на страната на две по линия на районите, контролирани съответно от редовната армия и паравоенните Сили за бърза подкрепа. Освен това, зачестилата употреба на дронове в последно време - нещо, което е в унисон с тенденциите, наблюдавани в съвременните войни - променя самия характер на конфликта.

