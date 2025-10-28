Десетки хиляди са избягали от суданския град Ел Фашер, след като бе превзет от Силите за бърза подкрепа

site.btaДесетки хиляди са избягали от суданския град Ел Фашер, след като бе превзет от Силите за бърза подкрепа
Десетки хиляди мирни жители са избягали от суданския град Ел Фашер към близкия бежански лагер Тавила, след като паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) превзеха последния голям град в региона Дарфур, съобщи ДПА.
По данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) повече от 26 000 души вече са пристигнали в лагера Тавила, който е на около 60 километра от Ел Фашер.
Ръководителката на полевия офис на ВКБООН в Судан Жаклин Уилма Парлевлие съобщи, че избягалите са разказали за безразборно насилие, убийства и екзекуции на хора с увреждания. Други са споделили, че е било стреляно по тях, докато са бягали, а много са останали в града, защото не са имали възможност да се измъкнат.
Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) заяви, че петима негови доброволци в Судан са били убити, докато са раздавали храна и са носели жилетки на хуманитарната организация. Трима доброволци на МКЧК са в неизвестност, съобщи Ройтерс.
Суданската армия потвърди вчера, че се е оттеглила от Ел Фашер, столицата на Северен Дарфур. Това бе последният град в региона, който вече е под контрола на СБП.
Ситуацията в лагера Тавила е критична - още преди последната вълна от бежанци там вече бяха приютени около 400 000 души, избягали след превземането на други райони от Силите за бърза подкрепа по-рано през годината.
Саудитска Арабия осъди нарушенията на правата на човека, извършени от СБП, предаде Франс прес. Саудитското външно министерство изрази в "Екс" дълбоко безпокойство и категорично осъди сериозните нарушения на човешките права при последните нападения на СБП в Ел Фашер.
Рияд подкрепя суданската армия и участва в мирните преговори за Судан.
/СХТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина