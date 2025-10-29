СЗО заяви, че над 460 души са били убити в болница в Ел Фашер в Судан след превземането на града от паравоенните Сили за бърза подкрепа

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус каза днес, че според съобщенията над 460 души са били убити в болница в град Ел Фашер в западния регион Дарфур, предаде Асошиейтед прес. През уикенда градът бе превзет от паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП).

Гебрейесус заяви, че 460 пациенти и техните придружители са били убити в саудитската болница за родилни грижи в Ел Фашер, столица на саудитската провинция Северен Дарфур. Той съобщи, че СЗО е "ужасена и дълбоко шокирана" от тези съобщения.

Местни жители и хуманитарни работници разкриха ужасяващи подробности за зверствата, извършвани от Силите за бърза подкрепа, които от 2023 г. се борят да вземат властта в третата по големина страна в Африка, след като този уикенд превзеха последната крепост на редовната суданска армия в региона Дарфур след продължила над 500 дни обсада.

Мрежата на суданските лекари, медицинска организация, която проследява хода на войната, съобщи, че бойците на СБП вчера "хладнокръвно са убили всички, които са намерили в саудитската болница, включително пациенти, техните придружители и всички останали, които са били в отделенията".