Подробно търсене

СЗО заяви, че над 460 души са били убити в болница в Ел Фашер в Судан след превземането на града от паравоенните Сили за бърза подкрепа

Симеон Томов
СЗО заяви, че над 460 души са били убити в болница в Ел Фашер в Судан след превземането на града от паравоенните Сили за бърза подкрепа
СЗО заяви, че над 460 души са били убити в болница в Ел Фашер в Судан след превземането на града от паравоенните Сили за бърза подкрепа
Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус. Снимка: АП/ Salvatore Di Nolfi
Кайро ,  
29.10.2025 19:15
 (БТА)

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус каза днес, че според съобщенията над 460 души са били убити в болница в град Ел Фашер в западния регион Дарфур, предаде Асошиейтед прес. През уикенда градът бе превзет от паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП).

Гебрейесус заяви, че 460 пациенти и техните придружители са били убити в саудитската болница за родилни грижи в Ел Фашер, столица на саудитската провинция Северен Дарфур. Той съобщи, че СЗО е "ужасена и дълбоко шокирана" от тези съобщения.

Местни жители и хуманитарни работници разкриха ужасяващи подробности за зверствата, извършвани от Силите за бърза подкрепа, които от 2023 г. се борят да вземат властта в третата по големина страна в Африка, след като този уикенд превзеха последната крепост на редовната суданска армия в региона Дарфур след продължила над 500 дни обсада. 

Мрежата на суданските лекари, медицинска организация, която проследява хода на войната, съобщи, че бойците на СБП вчера "хладнокръвно са убили всички, които са намерили в саудитската болница, включително пациенти, техните придружители и всички останали, които са били в отделенията".

/СХТ/

Свързани новини

29.10.2025 02:01

Судан експулсира двама служители на Световната продоволствена програма на ООН

Суданското правителство експулсира директора на Световната продоволствена програма на ООН (СПП) за страната Лоран Букера, както и нейния координатор за извънредни ситуации Саманта Чатарадж, предаде ДПА. На двете бяха дадени 72 часа да напуснат
28.10.2025 22:05

Петима доброволци от Червения полумесец бяха убити в централната част на Судан

Петима доброволци от Червения полумесец бяха убити по време на официална мисия в Судан, заяви Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧКЧП), цитирана от ДПА.
28.10.2025 19:59

Десетки хиляди са избягали от суданския град Ел Фашер, след като бе превзет от Силите за бърза подкрепа

Десетки хиляди мирни жители са избягали от суданския град Ел Фашер към близкия бежански лагер Тавила, след като паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) превзеха последния голям град в региона Дарфур, съобщи ДПА.
28.10.2025 04:48

Генералният секретар на ООН призовава за незабавни преговори за прекратяване на огъня в Судан

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова за незабавни преговори за прекратяване на боевете в Судан, след като паравоенните Сили за бърза подкрепа превзеха град Ел Фашер, предадоха ДПА и Ройтерс.
20.10.2025 07:30

Външните министри на страните от ЕС ще се срещнат днес в Люксембург, за да обсъдят Украйна и Близкия изток

Външните министри на страните от Европейския съюз ще се срещнат днес в Люксембург, за да обсъдят Близкия изток и Украйна, предаде ДПА.В срещата ще вземе участие и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще информира колегите си за ситуацията на бойното поле в Украйна и за най-неотложните нужди на Киев.
17.10.2025 11:20

МЕНА: Първият кръг от стратегическите разговори между Египет и Индия се проведе в Ню Делхи

Египетският министър на външните работи Бадр Абделати и индийският му колега Субрахманям Джайшанкар проведоха първи кръг от стратегическите разговори между Египет и Индия, които се провеждат в Ню Делхи, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:52 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация